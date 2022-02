Firea are in plan noi proiecte: Un spital, gradinite, locuinte sociale, parc de distractii si un acvariu public

Primaria Capitalei anunta ca va demara proiecte noi de investitii, in bugetul primariei pe anul 2017 fiind incluse sumele necesare elaborarii studiilor de fezabilitate pentru un spital metropolitan, mai multe gradinite, cartiere de locuinte sociale, dar si un parc de distractii si un acvariu public.

Au fost alocate sume studiilor de fezabilitate pentru proiecte de infrastructura, precum pasajul suprateran de la intersectia Doamna Ghica cu Soseaua Colentina sau supralargirea soselei Bucuresti-Magurele.

Astfel, au fost alocati 6.552.000 de lei studiilor de fezabilitate pentru 16 gradinite, 10 after schools, extinderea a 15 scoli si o sala de sport in incinta Scolii Centrale.

De asemenea, 1.000.000 de lei vor fi alocati studiilor de fezabilitate pentru sase cartiere de locuinte sociale si pentru tineri, 1.200.000 de lei pentru sase camine de batrani si alti 700.000 de lei pentru studiul de fezabilitate al unui spital metropolitan.

Primaria Capitalei mai vrea sa investeasca 1.400.000 de lei pentru un parc de distractii si agrement si pentru un acvariu public cu centru de cercetare. Alti 8.000.000 de lei vor merge catre "Teatrul Temporar".

Ads

In ceea ce priveste infrastructura, municipalitatea doreste sa investeasca in studiile de fezabilitate pentru: supralargirea soselei Bucuresti-Magurele - 140.000 de lei, strapungere si supralargirea Strazii Avionului intre Soseaua Pipera si linia de centura prin Drumul Nisipoasa, Strada Campul Pipera si Strada Vadul Moldovei cu pasaj denivelat suprateran peste calea ferata Bucuresti-Constanta pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu - 600.000 de lei, pasaj suprateran Doamna Ghica - Colentina - 500.000 de lei, etapa a II-a a strapungerii Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - Vitan Barzesti - 500.000 de lei.

Pentru finalizarea proiectelor de infrastructura rutiera incepute in anii precedenti, s-au alocat: 13.870.000 de lei pentru reabilitarea sistemului rutier si a liniei de tramvai pe bulevardul Liviu Rebreanu, 7.000.000 de lei pentru reabilitarea sistemului rutier si a liniilor de tramvai pe Bulevardul Aerogarii, 8.097.000 de lei pentru modernizarea Pietei Eroii Revolutiei si a pasajului pietonal, 24.500.000 de lei pentru strapungerea bulevardului Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, 90.000.000 de lei pentru penetratia Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Bucuresti-Pitesti, 70.000.000 de lei pentru reabilitarea sistemului rutier si a liniilor de tramvai pe Soseaua Pantelimon, 11.900.000 de lei pentru reabilitarea sistemului rutier si a liniilor de tramvai pe Soseaua Iancului, precum si 102.513.000 de lei pentru modernizarea infrastructurii in zona Piata Sudului.

Ads

Primaria Capitalei a mai alocat fonduri pentru supralargirea Strazii Fabrica de Glucoza - 15.000.000 de lei, proiect ce ar trebui sa fie incheiat in aproximativ 18 luni, Prelungirea Ghencea - Domnesti - 5.000.000 de lei, proiect ce va fi inclus in Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti-Ilfov 2016-2030, crearea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a orasului - 5.000.000 de lei si pentru inchiderea inelului median de circulatie la zona nord/autostrada urbana Tronson Lacul Morii - Soseaua Colentina - 1.000.000 de lei.

De asemenea, in buget au fost alocate sume si pentru alte obiective de investitii aflate in executie, precum refacerea si modernizarea patinoarului artificial Mihai Flamaropol (executie si consultanta) - 33.500.000 de lei, sala multifunctionala din incinta Complexului Sportiv Lia Manoliu (executie, proiect si consultanta) - 6.000.000 de lei, Statia de epurare Glina - 164.473.000 de lei, Spitalul Clinic de Copii Victor Gomoiu - 1.555.000 de lei, Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" - 29.348.000 de lei (in prezent, lucrarile fiind realizate in proportie de 95 la suta) si pentru realibiltarea unor blocuri de locuinte si cladiri, printre care si sediul Primariei Capitalei de pe bulevardul Regina Elisabeta.

Firea e mandra de buget: Dati-ne voie sa-l gandim cu mintea, dar si cu inima. Bani exista, totul e sa stii sa-i cheltuiesti

Firea mai vrea un mandat de primar in Bucuresti - daca va fi sanatoasa, libera si dorita