Firea arunca vina pe Guvern pentru lipsa apei calde in Bucuresti: CET Sud, care apartine de Ministerul Energiei, a oprit pentru revizie in mai multe zone

"Din nefericire, CET Sud, care apartine de Ministerul Energiei, a oprit pentru revizie mai multe zone si a oprit alimentarea cu apa calda. Dar sunt probleme cu alimentarea apei calda pentru bucuresteni. De asemenea, aceasta perioada s-a suprapus si cu o avarie. Am discutat cu colegii si astazi vor sa incarce instalatia cu apa si sa functioneze sistemul", a afirmat Gabriela Firea, intrebata marti intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PSD , despre problema alimentarii cu apa calda din anumite zone ale sectoarelor 2 si 3 ale Bucurestiului.Firea a adaugat ca a reusit sa fie depus dosarul pentru a accesa 300 milioane euro, bani care vor fi folositi pentru modernizarea retelei de termoficare."Suntem singuri care am inceput sa inlocuim la propriu conductete de termoficare vechi de 50, 60 de ani. Vor veni aproape 300 milioane euro fonduri europene, pentru ca am reusit sa depunem dosarul. Daca si cei dinaintea mea s-ar fi ocupat de acest proiect, lucrurile ar fi stat mult mai bine. Din pacate, am gasit intr-un sertar un dosar plin de praf privind termoficarea", a precizat primarul general al Capitalei.Aceasta a mai spus ca "nu vor mai fi probleme in cartierul Aviatiei cu apa calda si caldura, pentru ca am inlocuit aceste tevi".