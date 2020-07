Firea, despre anuntul Violetei Alexandru ca o da in judecata: Plangeri penale ridicole. Sa se ocupe de majorarea alocatiilor pentru copii

"Actualul ministru al Muncii este deosebit de preocupat de activitatea Consiliului General si anunta ca ne da in judecata, desi situatia pe care o reclama este generata chiar de catre membrii partidului sau!O sfatuiesc pe doamna Violeta Alexandru sa lamureasca situatia membrilor PNL care doresc sa intre in CGMB si abia apoi sa faca declaratii publice si plangeri penale neintemeiate!", a afirmat Firea, potrivit unui comunicat al CGMB.Potrivit sursei citate, dupa vacantarea locului de consilier general al lui Ciprian Ciucu de la PNL, legea prevede ca se supune validarii mandatul urmatorului supleant inscris pe lista partidului politic, daca pana la validarea mandatului, partidul confirma in scris apartenenta la partid."Cu toate acestea, PNL nu a solicitat validarea urmatorului supleant inscris pe lista, ci a solicitat validarea celui de-al treilea! Astfel, daca primul supleant a renuntat la mandat inainte de validarea sa, cel de al doilea, care era urmatorul pe lista si care trebuia legal validat, a fost exclus din PNL pe motiv ca nu si-a platit cotizatia de membru al Organizatiei PNL sector 2 (!) desi acesta era membru al Organizatiei PNL sector 4. Mai mult, acesta a adus la cunostinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti situatia si a solicitat ca cel de-al treilea supleant sa nu fie validat pana la solutionarea litigiului in cadrul PNL, depunand si inscrisuri in acest sens", arata PMB.Primaria Capitalei mai arata in comunicat ca s-au solicitat PNL lamuriri despre aceasta situatie, insa pana in prezent situatia nu a fost clarificata."Daca legea prevede ca se supune validarii mandatul urmatorului supleant (daca partidul confirma in scris apartenenta acestuia), nu este prevazuta si situatia de a proceda la validarea urmatorului supleant pana la solutionarea/lamurirea aspectelor anterioare. Mai mult, PNL s-a adresat instantei de judecata, pe calea ordonantei presedintiale, instanta respingand actiunea ca neintemeiata. Hotararea poate fi atacata cu recurs", se mai arata in comunicatul PMB.