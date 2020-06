Firea, despre preluarea spitalelor de catre Ministerul Sanatatii: Este o decizie incorecta fata de pacienti

Ziare.

"Este o decizie incorecta fata de pacienti in primul rand, iar pe noi toti, fie ca reprezentam autoritatea locala sau centrala, trebuie sa ne preocupe felul in care ne raportam la cetateni: pacientii care au nevoie de actul medical sa fie primiti in unitati moderne, foarte bine dotate, cu personal medical bine platit si instruit, sa li se ofere conditii decente, daca nu conditii europene de lux", a declarat, joi, la Antena 3, primarul general Gabriela Firea, despre intentia ministrului Sanatatii de a prelua coordonarea spitalelor de la autoritatile locale.Firea a facut o comparatie intre spitale de copii din Bucuresti, unele insalubre, apartinand de Ministerul Sanatatii, si altele apartinand de Primaria Capitalei in care sunt conditii."In momentul in care doresti sa preiei spitalele din Romania, trebuie sa investesti. Pana acum, din pacate, ministerul nu s-a implicat aproape deloc. Investitia autoritatilor publice locale pe durata pandemiei este de aproape 900 de milioane de de lei, iar contributia Ministerului Sanatatii nu ajunge nici la 200 de milioane de lei", a mai declarat primarul general.Potrivit lui Firea, "actul medical dintr-un spital este coordonat in totalitate si in acest moment de catre Ministerul Sanatatii"."Ne duce pe o pista falsa domnul ministru, pentru ca managerii de spitale nu sunt alesi de autoritatile locale. Poate pe o perioada interimara de doua-trei luni o autoritate locala poate sa semneze poate sa semneze un contract cu un manager, dar concursurile sunt foarte stricte", a mai afirmat primarul general.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat, joi, ca intentioneaza preluarea coordonarii medicale a spitalelor , asa cum a fost pe durata starii de urgenta, pentru a avea "o activitate medicala si de calitate, dar si complexa".Din punct de vedere financiar, potrivit ministrului, unitatile medicale ar urma sa depinda in continuare de autoritatile locale.Tataru explica faptul ca, pe durata pandemiei, s-a dovedit eficienta masurii ca spitalele sa fie coordonate de catre Ministerul Sanatatii.