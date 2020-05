Firea face sedinta de consiliu: teste COVID pentru bucuresteni si abonamente la biblioteca

Ziare.

Astfel, vor fi supuse dezbaterii urmatoarele proiecte:, in vederea depistarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, ar urma sa beneficieze de un sprijin financiar in valoare de 200 de lei.Beneficiari vor fi cetateni din Bucuresti care vor solicita, in mod voluntar, inscrierea in cadrul proiectului si nu se afla in categoriile definitiilor de caz, astfel cum sunt stabilite prin Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborata de catre Institutul National de Sanatate Publica din Romania.In termen de cinci zile de la comunicarea hotararii, ASSMB va elabora regulamentul privind implementarea proiectului.Proiectul se va derula pe parcursul anului 2020 si se va adresa unui numar de 11.000 de beneficiari. Bugetul alocat este de 2.233.000 lei, dintre care 2.200.000 lei reprezinta sprijinul financiar acordat, 30.000 lei - realizarea unei aplicatii online de inscriere in cadrul proiectului si 3.000 de lei - hosting aplicatie online.Primarul Gabriela Firea a subliniat ca proiectul vizeaza decontarea testarii PCR, "cu teste normale, deci precise, nu cele rapide", in prima faza, pentru 11.000 de bucuresteni care se inscriu voluntar, precum si tuturor clinicilor de stat sau/si private care intra in programul initiat de PMB prin ASSMB.* Consilierii generali urmeaza sa se pronunte si in privinta a, dar si a centrelor sociale rezidentiale pentru categorii vulnerabile.Astfel, patru unitati medicale ar urma sa depuna proiectul Stop-COVID, in parteneriat cu Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020. Este vorba despre: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes", Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila", Spitalul Clinic Colentina, Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof. dr. Dan Theodorescu".De asemenea, Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti ar urma sa depuna proiectul "Protejati impotriva COVID", in vederea* Municipiul Bucuresti, prin Proedus, ar putea incheia un acord de cooperare cu Asociatia Culturala "Ludmila Vidrascu", in vederea asigurarii de, in limita sumei de 3.493.000 lei cu TVA inclus.Astfel, Proedus va trebui sa sustina financiar abonamente lunare pentru utilizatorii valizi, pe platforma respectiva, in limita sumei de 499.000 lei cu TVA inclus/luna pentru maximum 20.000 de abonamente, timp de sapte luni.Proedus va achita contravaloarea unor abonamente ce furnizeaza lectura online, in limita 24,95 lei cu TVA inclus/abonament/luna in urmatoarele conditii: beneficiarii sunt elevi sau cadre didactice din Bucuresti; decontul se va efectua doar pentru utilizatorii activi ai platformei www.hubproedus.ro, care au accesat cel putin doua carti online in luna respectiva.Asociatia sustine ca platforma va pune la dispozitia elevilor 1.000 de titluri de carte cu un total de 300.000 de pagini, in toate formatele electronice: ebook, audiobook, videobook, teste interactive.Materialele vor putea fi accesate de la calculator, tableta sau telefon acoperind domeniile educationale ale invatamantului, de la nivelul prescolar, pana la liceu, dar avand si continut complementar extracurricular., ajungand la 6.963.221.000 lei. Dintre acestia: 639.000 lei ar urma sa se duca la Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, iar 7,4 milioane lei la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale.Este vorba despre includerea in bugetul Municipiului Bucuresti a sumelor aprobate prin HG 329 din 23 aprilie privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca, din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului.Este vorba, de asemenea, despre cheltuieli pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul sanatatii.