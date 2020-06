Firea: Proiectul de testare al Ministerului Sanatatii nu este nici jumatate stiintific fata de cel al PMB

Ziare.

"Sa inteleg ca la noi nu era stiinta, era ceva aproximativ. La ei e stiinta. Eu nu am mai auzit sa stai sa astepti sa vezi ce persoane vin la analize - sa isi ia o glicemie, nivelul fierului, calciului si asa mai departe - si din acele persoane care intamplator vin acum catre un laborator sa faci o selectie.Dar eu incurajez chiar si acest tip de testare. Il incurajez. Vreau doar sa fac un paralelism in legatura cu faptul ca, in proiectul nostru, care este realizat dupa toate normele internationale, s-a aruncat cu vorbe de ocara, in schimb cu ce a iesit ministerul nu este nici jumatate stiintific fata de proiectul Primariei Capitalei", a spus edilul general, marti seara, pentru Antena3.Firea a subliniat ca testele pe scara larga, atat cele de anticorpi, cat si cele de antigen, sunt importante pentru a cunoaste realitatea si pentru a permite relansarea economiei."Din pacate, ceea ce se intampla acum este de neinteles, la nivelul Ministerului Sanatatii, pentru ca de o luna si jumatate m-au blocat pe mine. Am inceput fara niciun sprijin si doar cu boicot public si blocaje. Si acum incearca cumva sa puna in dificultate proiectul Primariei Capitalei, despre care intelegem ca e foarte bun, pentru ca si Ministerul Sanatatii a anuntat ca va face la fel in perioada urmatoare: teste in tara, dar nu dupa o formula stiintifica, ci tot, daca vreti, cumva, o improvizatie romaneasca, pentru ca vor selecta practic persoane intr-un esantion imaginar dintre romanii care vor merge in aceasta perioada la analize, pentru alte afectiuni", a mai spus Firea.Primarul general a mentionat ca in Bucuresti, in perioada starii de urgenta si a celei de alerta, s-au aflat in carantina aproximativ 4.000 de persoane venite din diaspora, iar dintre acestea aproximativ o suta au avut teste pozitive. Pe de alta parte, in Capitala, 1.800 de persoane au fost confirmate cu COVID-19."La inceput s-a decis ca in carantina sa intre doar romanii care se intorceau din Spania si din Italia, ceea ce a determinat ca cele mai multe imbolnaviri in municipiul Bucuresti sa provina de la romanii intorsi din Marea Britanie, Franta si Germania, care la acel moment, pe perioada starii de urgenta, in prima parte, nu au fost condusi catre carantina institutionalizata, ci au fost lasati acasa si si-au imbolnavit propria familie sau colegii de la serviciu sau persoanele cu care s-au intalnit intamplator.De aceea, avem urmatoarele rezultate: din aproape 4.000 de romani in carantina - cea mai mare pondere fiind cei veniti din Spania si Italia, pentru ca ei au fost primii carantinati - nu am avut mai mult de o suta, o suta si ceva de persoane cu test pozitiv. Toate celelalte persoane, pana la 1.800, cate au fost contaminate pana acum in Bucuresti, sunt persoanele care au venit din alte tari decat Spania si Italia, nu au intrat in carantina, au intrat direct in societate", a spus primarul general.