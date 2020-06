Firea promite ca Pasajul Doamna Ghica va fi gata in toamna

Ziare.

"Lucrarile la Pasajul Doamna Ghica progreseaza in ritm alert! Vom lucra intens pentru a fi gata in aceasta toamna. Astfel, se va rezolva problema traficului din aceasta zona. Pana acum, au fost realizate lucrari de relocare utilitati si au fost efectuate lucrari de instalatii pentru a putea devia traficul.De asemenea, a fost realizat zidul de sprijin adiacent zonei trotuarului si au fost demarate lucrarile de sapatura si executia zidului de sprijin la una dintre rampe", scrie edilul, miercuri dimineata, pe contul sau de Facebook.Primarul general a mai notat ca este planificata bransarea la reteaua existenta de termoficare si devierea circulatiei pe breteaua noua, pentru a putea fi demarate forajele pentru coloanele forate, aferente fundatiilor de la pila 1 si culeea 1."Lucrarile sunt realizate de colegii nostri de la Trustul de Cladiri Metropolitane.Am depus toate eforturile pentru a depasi constrangerile generate de Starea de Urgenta si pentru a continua executia lucrarilor in conditii sigure pentru angajatii nostri.Activitatea pe santiere se desfasoara in parametri optimi si respecta toate masurile de siguranta pentru angajati cat si normele igienice si sanitare impuse in aceasta perioada, in vederea protectiei si preventiei raspandirii COVID-19", se mai arata in postarea din mediul online.