Firea respinge concluziile Corpului de Control al Finantelor la Primaria Capitalei: "Inventii, plangerile pentru abuz in serviciu sunt pregatite"

"Ministrul Citu a anuntat azi ca a gasit (inventat) nu stiu ce nereguli la Primaria Capitalei. De aproape un an se chinuie, saracul! Nu a gasit nimic! S-au fortat 10 luni sa gaseasca ceva, orice, si nu au reusit, pentru ca nu aveau ce sa identifice negativ. Si au plecat asa cum au venit. Cei trei inspectori s-au intors intr-o zi in Primarie si au spus ca, daca nu scriu ceva, orice, in raport, vor fi dati afara de sefii lor. Mai au putini ani pana la pensie si nu-si permit sa ramana pe drumuri ", sustine Fabriela firea, marti, intr-o postare pe facebook.Potrivit acesteia,echipa de control "a scris ceva, doar sa fie pe hartie, absolut nimic ilegal sau incorect"."Povesti! Ceva legat de inventarul patrimoniului (mare parte administrat de sectoare) si despre cum au fost distribuiti banii pentru termoficare. Existand investitii care decurg din proceduri de achizitii legale si un cont escrow, si aici lucrurile sunt mai mult decat curate si clare. Deci, un control politic, menit sa arunce o umbra asupra mea si a colegilor mei. Nu vor reusi", afirma Firea, precizand ca "plangerile pentru abuz in serviciu sunt pregatite".Primarul general in functia sustine ca sunt pregatite plangeri pe numele ministrului Citu, a sefei inspectorilor, Secosan Valerica - "cea care ii obliga in numele lui Citu sa inventeze ceva", si a inspectorilor care "au nascocit la ordin niste pagini de beletristica financiara SF"."Nu ne putem lasa calcati in picioare de cei care jefuiesc zilnic Bugetul National, doar pentru ca ei sunt vremelnic la putere! Azi sunt, maine nu mai sunt!", isi incheie Firea mesajul.Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu , afirma ca in aceasta perioada este definitivat controlul inceput in luna februarie la Primaria Capitalei, iar "legea a fost incalcata in toate aspectele investigate de Ministerul Finantelor". Ministrul precizeaza ca Inspectia Economica (IE) este in control la cinci dintre companiile municipale si vor fi controlate toate.