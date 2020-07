Firea: Suntem notificati ca pe data de 3 august conturile Primariei Capitalei vor fi blocate in totalitate. Trebuie sa platim 115 milioane de euro avocatilor familiei Constanda

"De asemenea, rectificarea bugetara. Se refera atat la domeniul sanatatii, cat si la doua domenii strategice - transportul in comun si, de asemenea termoficarea. Cat priveste ultimul punct de ordinea de zi, situatia este foarte dificila. Practic suntem notificati ca pe data de 3 august conturile Primariei Capitalei vor fi blocate in totalitate.Nu vom mai putea face plati nici pentru domeniul medical, nici pentru domeniul social, nici pentru subventii la transportul public, la termoficare si nici in celelalte domenii de activitate. Sunt procese care dureaza de 16 ani de zile. Deci nu este vina mea sau a dumneavostra. Trebuie sa platim 115 milioane de euro avocatilor, reprezentantilor familiei Constanda. Repet. Este o problema nerezolvata de 16 ani care a picat acum pe noi spre rezolvare, in plina pandemie", a afirmat Gabriela Firea, in debutul sedintei de miercuri a CGMB.Edilul a adaugat ca acesta problema vine si in contextul in care Primaria Capitalei nu primeste bani de Guvern sau ii sunt taiate mereu veniturile."Dupa ce ca nu avem bani, cota aferenta de la Guvern, dupa ce ca ni se taie tot timpul veniturile, mai avem si aceasta mare problema cu o sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila. Asa cum va spuneam ca am fost notificati ca daca nu se accepta darea in plata, in sensul aceasta suma de 115 milioane euro sa fie transformata intr-o suprafata de teren din cartierul francez, bineinteles dupa toate evaluarile ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania - n.r.), conform legii.Practic 15.000 de metri patrati din cartierul francez. Ori dam toti banii odata, ori dam aceasta suprafata de teren. Daca nu, pe 3 august se inchid conturile Primariei Capitalei.Este o situatie foarte grea. Nici eu nu sunt vinovata, nici dumneavoastra, nimeni dintre cei care suntem acum la Primarie si la Consiliu, dar noi trebuie sa o gestionam pentru bucuresteni si sa dam un vot astazi pentru salvarea bugetului Capitalei si pentru salvarea bucuresenilor", a completat Firea.Ea a mai spus ca a fost informata, inaintea sedintei de Guvern de miercuri dupa-amiaza, ca unii consilieri generali nu vor sa voteze, desi cunosc bine situatia care a trenat de 16 ani incoace."Am primit informatii inainte de sedinta de Guvern ca sunt unii consilieri generali care, desi cunosc foarte bine situatia, unii dintre ei erau pe aici si in acei ani sau altii ii reprezinta pe cei care sunt responsabili de aceste fapte intamplate acum 15-16 ani, nu vor sa voteze. Macar sa stie toti bucurestenii in ce situatie ne aflam - 115 milioane euro pe care trebuie sa ii platim imediat sau sa acceptam darea in plata a unei suprafete de teren din cartierul francez", a conchis Gabriela Firea.