Firea vine cu precizari despre testarea bucurestenilor: Nu dam bani sau vouchere, decontam testarea. La cine vor ajunge rezultatele

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, vineri seara, cateva precizari referitoare la proiectul "Testam pentru Bucuresti", care presupune testarea bucurestenilor pentru COVID-19.

Acest proiect va fi supus dezbaterii Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in sedinta de luni, 11 mai 2020.

Totusi, dupa cum Ziare.com a relatat deja, acesta ridica o serie intreaga de intrebari legate de cine va primi banii si cum se va organiza campania.

Gabriela Firea precizeaza ca nu vrea sa dea bani oamenilor pentru a accepta sa se testeze, ci doar va deconta testarea PCR.

"Vreau sa subliniez, in primul rand, ca nu este vorba, asa cum deja au aparut unele speculatii, sa dam bani sau vouchere oamenilor pentru a accepta sa se testeze!

Prin proiectul propus, vom deconta testarea PCR (cu teste normale, deci precise, nu cele rapide), in prima faza, pentru 11.000 de bucuresteni care se inscriu voluntar, tuturor clinicilor de stat sau/si private care intra in programul initiat de PMB prin ASSMB.

Suma decontata pentru fiecare test este de 200 de lei, aceeasi cu cea decontata de CNAS pentru testarea celor simptomatici, a celor aflati in carantina sau a contactilor celor infectati", a transmis edilul intr-un comunicat de presa.

Firea a mai transmis ca in prezent, in Capitala, capacitatea zilnica de testare este de peste 3.500 de teste PCR, "dar in realitate se efectueaza doar cateva sute de teste pe zi".

"In plus, numarul persoanelor aflate acum in carantina este de circa 400, cu mult mai putine decat la inceputul Starii de Urgenta, cand erau cateva mii.

Testarea populatiei este necesara pentru a se putea lua masuri graduale de relaxare. Daca nu testam, nu stim adevarul, stam in casa, omoram economia!", a mai sustinut Gabriela Firea.

Alte precizari

Dupa aceste scurte precizari, Primaria Capitalei a trimis si transcriptul unei declaratii a primarului, de la un post de televiziune.

Firea a explicat de ce vrea sa testeze bucurestenii: "Sunt foarte multe orase din lume care au inceput sa testeze extins populatia, tocmai in ideea de a sti ce masuri sunt cele mai potrivite pentru perioada de dupa starea de urgenta. De aceea cred ca si noi trebuie sa luam aceste exemple de bune practici si sa incepem sa testam mai mult populatia fara simptome".

Apoi, primarul general a vorbit despre acest proiect.

La cine ajung rezultatele

"Concret, Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), va realiza documente de parteneriat, anumite asocieri, contracte de colaborare cu absolut toate clinicile de stat si private care detin aparate Real Time PCR si care pot realiza aceste teste care nu au erori, deci nu testele rapide, scurte, atat de contestate, ci testele normale.

Noi ne-am gandit sa vina cat mai multe astfel de clinici care au laboratoare si aparate de testare Real Time PCR, atat de stat, cat si private, nu vor fi limitari, pe principiul pe care l-am aplicat deja in cazul proiectului care s-a dovedit a fi de succes pentru sustinerea financiara a familiilor care nu reusesc sa aiba copii pe cale naturala", a explicat Firea.

Primarul a mai spus ca PMB, prin ASSMB, deconteaza clinicilor de stat si private costul tratamentului de fertilizare si asa va functiona si acest proiect.

"Pe acelasi principiu mergem si acum cu acest proiect prin care Primaria Capitalei, prin ASSMB realizeaza acele colaborari cu clinicile de stat si private care la randul lor vor testa bucurestenii care se vor inscrie voluntar in program si vor transmite rezultatul catre pacient, catre ASSMB, DSP, iar noi vom transmite toate aceste rezultate Ministerului Sanatatii, INSP si OMS Bucuresti si Romania", a anuntat edilul.

Firea a mai afirmat ca testarea populatiei e utila pentru a sti ce masuri pot fi luate in continuare si cat de mult pot fi relaxate masurile restrictive: "Incepem cu un prim lot de bucuresteni testati, la cerere, fara simptome, 11.000 cetateni".

Cum s-a ajuns la suma de 200 de lei

Firea a vorbit si despre cum s-a ajuns la suma de 200 de lei, deja explicata in prima informare a PMB pe acest subiect: "In acest moment, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate deconteaza spitalelor de stat si clinicilor private 200 de lei pentru fiecare test Real Time PCR (normal, nu din acelea rapide) pentru fiecare persoana testata".

Primarul a fost intrebat si ce va face cu testele rapide deja achizitionate de Primarie. Firea a spus ca acele teste nu vor mai fi folosite, dar vor fi donate spitalelor.

"Pentru ca nu dorim sa mai cream controverse, deoarece au fost reactii publice pe acest subiect ca aceste teste rapide sa dea erori, am renuntat sa testam populatia cu testele rapide, iar acestea vor fi predate in totalitate spitalelor din Bucuresti, pentru ca au foarte mare nevoie", a replicat edilul.

Testul rapid nu e chiar gresit

Gabriela Firea a povestit si cum functioneaza testele rapide si de ce pot fi donate spitalelor, chiar daca dau erori.

"As vrea sa va ofer o explicatie pe care am primit-o de la medici: daca un test rapid, scurt, PCR este negativ, categoric acea persoana nu este contaminata. Deci nu exista erori. Doar in cazul in care testul este pozitiv exista 70% sansa ca persoana sa fie contaminata, iar indicatia medicala este ca automat acea persoana sa realizeze un test normal PCR, cel care dureaza cateva ore si se realizeaza in laboratoarele acreditate, care exista atat in spitalele Victor Babes si Matei Bals dar si in clinici private din Bucuresti si din tara.

Aceasta este practic diferenta: noi acum dorim sa testam cu teste Real Time PCR normale, cele care se realizeaza in cateva ore, nu cele scurte, de 15 minute, care pot fi contestate si care pot da erori. Dar aceste teste sunt benefice in spitale pentru cele mai expuse persoane la contaminare sunt cadrele medicale.

Sunt scumpe testele normale PCR si atunci se face o economie din partea spitalelor folosind pentru o prima testare testele rapide, iar in cazul pozitivarii testului scurt, doar acei medici sau acele asistente vor face si testul PCR normal, care primeste rezultatul in cateva ore", a mai declarat ea.

In fine, ea a punctat ca, in cadrul proiectului, vor fi testati primii 11.000 de oameni care se inscriu.

"Am conceput proiectul pentru primele 11.000 persoane din Bucuresti care se inscriu voluntar la acest proiect de testare gratuita, pentru ca plata este decontata de Primaria Capitalei spitalelor de stat si clinicilor private.

Dupa ce obtinem toate rezultatele primului lot de testari nu am vrea sa ne oprim, mai ales ca, desi nu ne dorim, dar din declaratiile tuturor specialistilor la nivel mondial, de la jumatatea lunii octombrie, noiembrie, decembrie, poate ianuarie este posibil sa apara un val doi al raspandirii coronavirusului si atunci trebuie sa fim mult mai bine pregatiti fata de primul val", a conchis primarul.

Pentru mai multe detalii puteti citi integral proiectul de hotarare propus de Gabriela Firea:

