Gabriela Firea anunta ca va candida pentru un nou mandat la Primaria Capitalei

Gabriela Firea a anuntat, marti, la finalul CEx al PSD, ca intentioneaza sa candideze pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, precizand ca nu s-a pus problema sa isi retraga candidatura la prezidentiale pentru a avea sustinerea partidului la Primaria Muncipiului Bucuresti.

"Noi ne dorim sa castigam alegerile, nu doar sa castigam turul doi. Doar romanii pot sa spuna daca avem sanse. Cu siguranta voi candida la Primaria Generala a Capitalei. Nu, sunt nicio forma nu s-a pus problema in aceasta maniera - imi retrag candidatura si te sustinem la Primaria Capitalei. Uite ca m-a convins. Eu singura m-am convins ca daca ati fi observat ca dupa ce v-ati anuntat intentia de a candida si daca au o alta opinie colegii, eu nu cred ca e in logica fireasca sa faci altceva si sa mergi in contrasensul partidului", a afirmat Gabriela Firea, la finalul CEx al PSD, unde a fost desemnata Viorica Dancila prezidentiabilul PSD.

Gabriela Firea a anuntat la sedinta BPN al PSD ca si-a retras candidatura pentru prezidentiale.

Viorica Dancila a fost validata, marti, de Comitetul Executiv al PSD, candidat al partidului la alegerile prezidentiale din toamna.

Sursele citate au precizat ca au fost doua voturi impotriva, tot cel al liderului PSD Olt Paul Stanescu si al presedintelui PSD Vaslui Dumitru Buzatu. Si in sedinta Biroului Permanent National al PSD cei doi social-democratii au fost singurii care au votat contra Vioricai Dancila ca prezidentiabil al partidului.

