Gabriela Firea afirma ca Primaria Capitalei are in continuare conturile blocate: "Nu putem plati activitatea de pe santiere"

"Suntem in continuare blocati din cauza situatiei Constanda, conturile Primariei Capitalei sunt si astazi blocate. Contul nostru este executat pentru o datorie de 115 milioane de euro pe care Primaria Capitalei o are la familia Constanda in urma unor decizii care nu ne apartin, si pentru care nu putem sa fim scosi vinovati.Acestea s-au luat cu ani in urma, peste 16 ani, de catre alti primari. Imi pare foarte rau ca s-a ajuns la aceasta situatie, noi am incercat sa o deblocam, am venit in fata Consiliului General de cinci ori cu o propunere foarte corecta din punct de vedere juridic prin care am fi putut sa ridicam presiunea care se afla in acest moment pe bugetul Capitalei. Nu am putut face decat plati minimale. In ceea ce priveste investitiile, legislatia nu prevede posibilitatea sa se faca plati de exemplu pentru activitatea de pe santiere daca acest cont este executat. Suntem in continuare in negocieri dar, din pacate nu am gasit pana acum intelegere. Repet, tragem ponoasele unor oale sparte de acum foarte multi ani", a precizat Gabriela Firea.Aceasta si-a prezentat echipa de la Consiliul General, dincolo de "echipa de personalitati" prezentata luni si in fruntea careia este fostul premier Petre Roman "Am langa mine oameni tineri, dinamici, cu experienta in diverse domenii. Echipa de la Consiliul General este formata din oameni competenti care isi doresc sa muceasca pentru bucuresteni si pentru orasul pe care il numim acasa.Unii dintre ei au fost colegii mei, consilieri generali PSD si in actualul mandat , si impreuna am facut ca oamenii din Capitala sa beneficieze si de fapte, nu doar de vorbe, asa cum s-a intamplat ani de-a randul aici. Caci daca fiecare dintre cei care au condus Primaria Capitalei si-ar fi adus contributia pentru oameni, lucrurile ar fi stat altfel in Bucuresti", a mai spus Firea.