"Minciunile testarilor dnei Firea"

Ziare.

com

Adica raul produs ar putea fi nu numai o eronata imagine asupra trecerii coronavirus prin Bucuresti, ci si un prejudiciu international.Dna Firea desfasoara in acest moment doua proiecte de testare a bucurestenilor. Unul vizeaza bucurestenii care ar fi acum infectati si se realizeaza prin teste RT-PCR . Este un stranepot al proiectului pe care voia sa-l declanseze in urma cu doua luni, acea testare la scara blocului, daca va amintiti, cu teste rapide antigen avand o acuratete de 30%.Ramase pe stoc, sunt informatii ca au fost redistribuite catre spitalele din subordinea Primariei ca sa fie folosite acolo cu acte in regula, cum ar veni.O alta mostenire a acelui proiect sunt cele 10-15 masini electrice de lux trimise de primarie la Institutul "Matei Bals" pentru a merge cu testul la scara blocului si care nu au fost niciodata folosite. Zac in fundul curtii Institutului, unde se mandrea si dna Firea cu ele pe 25 martie. Testul acesta RT-PCR este facut dupa ureche, cui s-a oferit, din cate inteleg fiecare primar de sector a avut sarcina sa aduca o lista cu doritori. Fiind facut la intamplare, nu poate avea rezultate reprezentative pentru Bucuresti.Al doilea proiect de testare se refera la testele de anticorpi pentru cei care au fost bolnavi deja cu teste de mica acuratete. Dupa cea scris despre aceste lucruri miercuri, dna Firea a emis un comunicat in care pretinde ca pentru acest proiect a avut colaborarea Institutului de Sanatate Publica:"INSP a realizat o prima esantionare pentru acest proiect, asa cum a recunoscut public doamna Adriana Pistol, sefa Comisiei nationale pentru managementul COVID-19 si directoare a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Reamintesc faptul ca proiectul se deruleaza in parteneriat cu primariile de sector si cu Institutul Matei Bals, acesta din urma fiind responsabil de latura stiintifica a testarii".Fals! INSP a realizat intr-adevar pentru Matei Bals un esantion de 3.400 de persoane. Doar ca testarea se va face pe 10.500 de persoane, pentru ca atatea teste a cumparat dna Firea din bani publici.Daca dvs puneti in aluatul de cozonac o cantitate de faina de aproape 3 ori mai mare decat in reteta, va iese ceva? Cam asa si cu testarea. Ea e relevanta daca respecti esantionul. Deci, dupa cum subliniaza comunicatul institutiei : "INSP nu are nici un fel de implicare in derularea acestui studiu si nu detine date cu privire la persoanele ce urmeaza a fi testate".Mai grav este ca in comunicatul cu pricina dna Firea a amestecat si o institutie internationala: "Proiectul se deruleaza in parteneriat cu primariile de sector si cu Institutul 'Matei Bals', acesta din urma fiind responsabil de latura stiintifica a testarii. Acest Institut a colaborat si cu EPIET (Programul European de Training pentru Epidemiologie Interventionala) pentru stabilirea modalitatii de esantionare si pentru analiza datelor".Aici sunt doua inexactitati, ca sa nu le zic de-a dreptul minciuni. In primul rand, EPIET este, dupa cum ii spune si numele, un program de instruire al unei agentii europene, numita Centrul European pentru Controlul si Preventia Bolilor. EPIET formeaza epidemiologii la standarde internationale. Nu face esantionari, nu analizeaza datele, face doar pregatire de cadre in programe de cate 2 ani. A spune ca EPIET a facut esantionare este de-a dreptul o acuzatie de depasire a atributiilor.In al doilea rand, EPIET nu are nicio legatura cu Institutul "Matei Bals". Potrivit site-ului oficial al EPIET, singurul partener din Romania al EPIET este INSP , care a comunicat ca nu are nicio treaba cu testarile dnei Firea.Daca oficialii acestui program vor vedea ca au fost implicati in acest scandal, ca le-a fost atribuita o esantionare care fie nu exista, fie este alterata fundamental, este posibil sa aiba o reactie deloc favorabila.Dar vina nu este doar a dnei Firea, ci a celui care i-a validat toate aceste aberatii din motive care raman un mister. Profesorul Streinu Cercel pare intr-un continuu derapaj, extrem de ingrijorator. Dl Streinu Cercel stie foarte bine sau macar ar trebui sa stie cate prostii contin proiectele dnei Firea si ca rezultatul lor distorsionat poate determina decizii distorsionate sau presiuni pentru decizii distorsionate.