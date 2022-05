Nunta cu dar... de la primar! Peste 600 de tinere familii din Bucuresti s-au inscris pentru banii dati cadou de Firea in numai doua saptamani

Peste 600 de dosare au fost deja depuse de cupluri recent casatorite din Bucuresti, in vederea obtinerii stimulentului de 1.500 de lei, promis de Primaria Capitalei.

"Dosarele pentru acordarea stimulentului financiar au inceput sa se depuna din data de 12.06.2017 si, pana in prezent, s-au inregistrat 648 de dosare eligibile", se arata intr-un raspuns al PMB, venit in urma unei solicitari Ziare.com.

"Conform H.C.G.M.B. nr 178/18.05.2017, privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor, hotarare votata in data de 18.05.2017, pot beneficia de acest sprijin doar familiile constituite incepand cu data de 29.05.2017, data intrarii in vigoare a hotararii, conform Legii 215/2001, art. 48, alin.2 si art. 49, alin.2", se mai arata in raspunsul Primariei Capitalei.

Amintim conditiile cumulative pentru acordarea stimulentului financiar:

a) Cel putin unul dintre soti sa se afle la prima casatorie;

b) Cel putin unul dintre soti sa aiba domiciliul sau resedinta pe raza municipiului Bucuresti;

c) Cel putin unul dintre soti sa aiba varsta cuprinsa intre 18-35 ani.

Pentru cetatenii care indeplinesc doar conditiile de la art. 3, lit. a) si b) stimulentul financiar va fi acordat cu avizul primarului general, mai arata institutia.

Hotararea nu se aplica retroactiv. Data punerii in aplicare hotararii este 29.05.2017, mai arata Primaria Capitalei.

Ads

Documente necesare pentru acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor:

- cerere tip (se completeaza de catre sotul care isi pastreaza numele dupa casatorie) ;

- copie conforma cu originalul a cartii de identitate (C.I.) a ambilor soti (valabile la momentul depunerii, cu numele de familie purtat dupa casatorie)

- copie conforma cu originalul a certificatului de casatorie;

- numarul contului bancar (cod IBAN) eliberat de banca (titularul contului trebuie sa fie sotul care isi pastreaza numele dupa casatorie).

Solicitantul va depune dosarul complet la Biroul de Relatii cu Publicul al CTMB din incinta Cocor, B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, demisol, Sector 3, Bucuresti, de luni pana vineri in intervalul orar 10:00 - 16:00, cu exceptia zilelor libere legale.

Conform Institutului de Statistica, anul trecut, in Capitala, au fost inregistrate 12.174 de casatorii si 3.162 divorturi pe cale administrativa.

A.S.

Ads