Politrucul Firea si troleibuzul facut scrum

Ziare.

com

Ce trebuie sa inteleg de aici? Ca, daca nu se vor schimba urgent troleibuzele vechi cu altele noi, ele vor arde numaidecat unul cate unul, din vina Opozitiei? Haida-de! Citeam deunazi in presa despre meritele unor edili din Germania, care inca mai exploateaza vagoane de tramvai produse inainte de razboi! Le-amodernizat, le exploateaza si nu ia niciunul foc, intrucat sunt bine intretinute.Tramvaie si troleibuze au mai luat foc la noi si in trecut, dar de fiecare data focul era stins cu extinctorul din dotare, chiar de catre conducatorul vehiculului. Il obliga fisa posului. Niciodata n-au ars ca o torta, desi vehiculele STB, fost RATB, fost ITB, fost tot STB (inainte de '49) erau multa vreme numai din cele vechi, ca sa nu spun chiar rable.N-am auzit sa fi ars vreodata rablele, pe motiv ca erau prea vechi. Vechimea poate influenta confortul, aspectul, viteza de parcurs, dar in niciun caz siguranta la incendiu, pentru care exista mentenanta si obligatia exploatarii corecte.N-a existat extinctor la bord? Asta e vina primariei, nu a Opozitiei, stimata doamna primar general! A existat si n-a functionat? Tot primaria, cu organele ei trebuia sa-i asigure respectiva mentenanta!N-a stiut conducatorul troleibuzului sa foloseasca extinctorul? Tot organele primariei, nu Opozitia, trebuiau sa-l instruiasca. S-a speriat conducatorul si a luat-o la goana? Tot primaria trebuia sa aiba grija pe cine angajeaza si cui incredinteaza siguranta calatorilor!Stilul in care doamna Gabriela Firea face legatura dintre incendiu si licitatii, amenintand cu riscul ca troleibuzele vechi (si tramvaiele, bineinteles!) sa ia foc, ma face sa-mi pun o intrebare elementara: ce interes personal are domnia sa sa foloseasca prilejul ca sa zoreasca licitatiile - sau poate o anumita licitatie, mai stii?Este adevarat ca licitatiile dureaza cam mult, dar nimeni nu poate pune mana in foc ca aceasta se datoreaza exigentelor impuse de Opozitie si nu intereselor unuia sau altuia, eventual alteia, din primarie. N-ar fi pentru prima oara cand functionarul statului sustine un anumit licitator, prejudiciind un altul.Poate nu m-ar duce gandul asa departe, daca n-as fi auzit cu ce patos incearca doamna Firea sa foloseasca prilejul, ca sa apere cauza licitatiilor, cam. Sau:De unde stie primarul general ca unii (niste "toti", deh!) blocheaza licitatiile intentionat si nu altfel? De ce crede ca intarzierea de doi ani a fost o "sicana" si nu rezultatul insistentei cu care gruparea Firea tinea mortis sa contracteze neaparat cu unii si nu cu altii?Ca si cum acuzele n-ar fi destule, doamna Firea pune gaz peste propriul foc:Se vede si din avion ca domnnia sa sugereaza un scop urmarit de cineva, o eventuala tragedie provocata de o mana criminala, fara indoiala una antiPSD sau antiFirea.si extrapoland, s-ar putea intreba oricine in continuare daca nu cumva focul a fost pus de cineva, daca nu cumva acel cineva a ascuns extinctorul sau a facut alta dracovenie, destinata anume ca sa-i dea munitie primarului general in lupta sa antiOpozitie.Facand speculatii, se poate intreba chiar daca este intamplator faptul ca incendiul s-a produs la o zi dupa ce directorul STB incerca sa zadarniceasc o conferinta de presa tinuta de Nicusor Dan, viitorul contracandidat al Gabrielei Firea, la viitoarele alegeri. Atata harnicie in a-l hartui prompt pe Nicusor si niciun cuvant pana in momentul cand scriu despre incendiul troleibuzului apartinand aceluias STB!Cum de n-a fost niciodata prompta, atunci cand bucurestenii ramaneau fara caldura si apa calda (de vreo zece ori in aceasta iarna!), cand li se intrerupea curentul electric, cand le mirosea urat apa de la robinet, cand faceau aproape doua ceasuri cu masina din Militari in Pantelimon sau din Baneasa in Ferentari si inca multe altele, dar a aparut mintenas cand i s-a parut ca Opozitia ar fi pus umarul ca sa ia foc troleibuzul din Magheru?Ce pot sa mai zic? Nu este vinovata doamna Firea pentru ca ii cauta nod in papura Opozitiei, facand munca de politruc, in loc sa faca munca de de primar si sa afle adevaratele cauze ale unui incendiu, care putea sa fie chiar o tragedie, si sa ia masuri ca ele sa nu mai aiba loc in viitor.Dar, nu ea, noi suntem vinovati. Noi, toti, cei care am votat-o in 2014, asezand-o in scaunul de prim edil, noi care vom fi iarasi vinovati daca o vom vota tot pe dansa, confirmand astfel ca Opozitia da foc troleibuzelor vechi si din acest motiv e bun primarul pe care il avem.