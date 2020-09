Primaria Capitalei anunta ca da in judecata Rise Project dupa articolul in care o acuza pe Gabriela Firea de complicitate in tunul imobiliar pentru parcul Verdi

Reactia primariei

"Intrucat intreg articolul publicat de riseproject.ro include afirmatii false si argumente lipsite de fundament prezentate doar in scopul de a induce opiniei publice suspiciuni cu privire la activitatea Primarului General al Capitalei si a mai multor angajati ai PMB, cu o abordare de rea credinta, va informam ca ne vom adresa justitiei, pentru a oferi cetatenilor dreptul de a avea acces la informatii corecte", se arata intr-un comunicat al Primariei.Dupa publicarea articolului, PMB a transmis un punct de vedere in care respinge toate informatiile prezentate de RISE Project."Cele 7 terenuri care compun Parcul Verdi au fost achizitionate de Primaria Capitalei:- in conformitate cu prevederile legii;- cu votul majoritar al consilierilor generali PSD ALDE SI PMP;- in deplina transparenta;- cu respectarea principiului cheltuirii eficiente a banului public.Dincolo de nerespectarea unei minime deontologii profesionale, consideram ca autorii articolului au avut ca intentii doar defaimarea Primarului General si afectarea reputatiei acestuia, si nu informarea CORECTA a opiniei publice, asa cum ar presupune practicarea profesiei de ziarist cu onestitate si buna-credinta.Dovada de netagaduit ca Primaria Capitalei a actionat cu respectarea tuturor prevederilor legale este aceea ca procesul prin care Prefectura a contestat achizitionarea terenurilor a fost castigat de Municipalitate.CONCRET,In anul 2018, ca urmare a solicitarilor repetate adresate de catre cetatenii din zona, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat doua proiecte de hotarari privind terenurile care compun Parcul Verdi:-un proiect privind demararea achizitiei celor 7 terenuri in suprafata totala de 46.088 mp situate pe strazile Giuseppe Verdi si Gheorghe Titeica in sectorul 2, in zona Parcului Verdi (HCGMB nr. 315/2018)- un proiect de hotarare privind achizitia efectiva a celor 7 terenuri (HCGMB nr. 573/2018).Este vorba despre 7 terenuri cu statut de spatiu verde, care au fost retrocedate in trecut proprietarilor de drept (inainte de actualul mandat ) si pe care Primaria Capitalei le-a recuperat in beneficiul bucurestenilor, mai ales ca locuitorii din zona au adresat solicitari repetate in acest sens.REITERAM ca proiectele de Hotarari au avut aprobarea majoritatii calificate in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, fiind votate de 2/3 dintre consilierii din toate formatiunile politice PSD , PNL, USR, ALDE SI PMP care alcatuiesc Consiliul General.Respingem acuzatiile nefondate si rau-intentionate pe care le prezinta autorii articolului privind pretul achizitiei.Terenurile au fost achizitionate la un pret stabilit corect, conform tuturor prevederilor in vigoare la data respectiva.Subliniem ca, in totala contradictie cu informatiile prezentate in articol, terenurile au fost achizitionate in baza unor rapoarte de evaluare, realizate de o firma acreditata, cu respectarea tuturor prevederilor legale, asadar nu PMB a stabilit pretul de achizitie.Toata procedura a fost realizata de o comisie, numita prin dispozitie a Primarului General, care a avut ca obiect recuperarea acestui parc.Comisia a comandat rapoartele de evaluare, potrivit procedurii legale respectate pentru achizitiile de acest fel.Asa cum detaliem mai jos, valoarea de achizitie pentru cele 7 terenuri se ridica la 49,775 de milioane de euro, sub valoarea de 59 de milioane de euro, rezultata din raportul final de evaluare realizat pentru PMB.De asemenea, suma achitata de Municipalitate reprezinta 57% din valoarea estimata si solicitata initial de proprietari, la 87,475 milioane euro.Comparatiile realizate de autorii articolului sunt cel putin neprofesioniste si urmaresc doar sa dezinformeze opinia publica, in conditiile in care compara preturile terenurilor din 2002 cu cele din 2018 sau 2019.Cu privire la afirmatia potrivit careia terenul ar oferi o priveliste dezolanta, facem precizarea ca acesta a fost recuperat tocmai pentru a fi redat bucurestenilor ca parc, activitatile necesare fiind in curs de implementare. Astfel, aleile si scarile sunt reabilitate, a fost amenajat aici un loc de joaca pentru copii, montat mobilier urban, iar sistemul de iluminat este in curs de reabilitare. Totodata, se va instala un sistem de irigatii automatizat la nivelul intregului parc si se vor planta arbori si arbusti.Actualizarea legislatiei a modificat pretul initialPentru corecta informare publica, prezentam principalele date din istoricul acestui proiect.Astfel, o prima evaluare a terenurilor a fost realizata pentru PMB de S.C Media City, evaluator acreditat ANEVAR, in baza prevederilor legale existente la acel moment. Ca rezultat, a fost estimata o valoare de 26.400.000 de euro pentru cele 4,6 ha, adica aproximativ 600 de euro/mp.Proprietarii au comandat si ei o evaluare, care se ridica la 87.475.000 euro, adica 1.855 euro/mp. Prima oferta a proprietarilor a fost de 1.250 euro/mp. Oferta tinea cont de grila notariala, de alte spete similare rezolvate in instanta si de faptul ca parte dintre proprietari deja au cerut Primariei Capitalei despagubiri pentru ingradirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.Ulterior, PMB a solicitat o actualizare a acestui raport, ca urmare a modificarii legislatiei: de la data intocmirii rapoartelor de evaluare si pana la data la care Comisia s-a intrunit ca sa ia act de rezultatele evaluarii (pe 21 august 2018), s-a modificat Legea nr. 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica.Noile prevederi stabileau ca pot face obiectul exproprierii si "lucrarile de conservare sau amenajare a spatiilor verzi". In consecinta, terenurile incadrate ca spatii verzi sunt evaluate, de la data modificarii respective, prin raportare la grilele notariale, care se situau la 1.300 euro/mp.Mentionam ca, in situatia in care Primaria nu ajungea la o intelegere cu proprietarii, singurul mod de recuperare a terenurilor era exproprierea, asa ca Primaria a solicitat o actualizare a Raportului de evaluare, un raport suplimentar, din care reiesea valoarea pe care ar fi trebuit sa o plateasca Primaria in cazul aplicarii Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publica. Iar proprietarilor li s-a cerut sa vina cu o oferta ferma de pret.Din raportul de evaluare suplimentar realizat pentru PMB, reiesea ca valoarea pe care ar trebui sa o plateasca Primaria in cazul aplicarii Legii 255 ar fi de 59.108.196 euro (1.282 euro/mp).Proprietarii au venit cu o oferta finala de vanzare de 1.080 euro pe metru patrat, asadar sub rezultatul final al evaluarii comandate de Primarie, si, totodata, sub nivelul din grilele notarilor publici.Afacerea prin care Primaria Capitalei condusa de Gabriela Firea a cumparat cele 5,6 ha ale parcului Verdi din Floreasca cu peste 50 de milioane de euro, bani ce au ajuns la nume implicate in alte tunuri mobiliare - precum milionarul Savulescu, are caracteristicile unui adevarat tun imobiliar, potrivit unei anchete jurnalistice publicate de RISE Project."Acum doua veri, Dragos Savulescu s-a inarmat cu procuri de la proprietarii din Parcul Verdi si s-a dus la primarie cu propunerea de a vinde terenurile. O comisie speciala i-a analizat solicitarea in 5 iunie 2018 si a propus rascumpararea.In nici doua saptamani, la sedinta din 14 iunie 2018, consilierii generali voteaza demararea procedurii de achizitie. Doi consilieri cer ca evaluarea sa se faca la pret de spatiu verde, nu de teren construibil. Cel din urma e mult mai scump.In 4 iulie 2018, comisia care analizase initial cererea lui Savulescu se intruneste din nou si cere un raport de evaluare pentru a stabili un pret de la care sa poata porni negocierile. Se ocupa de asta Media City SRL, o firma ancorata in primarie de pe vremea cand era sef Sorin Oprescu Pretul fixat initial de evaluator este 573 euro/mp. Dar Savulescu nu-i multumit.Proaspat intors din Maldive, scoate din maneca doi asi si convinge administratia Firea sa dubleze potul. Prima carte jucata e un dosar din 2015 care obliga primaria, in prima instanta, sa plateasca aproape 660 de mii de euro plus dobanzi, cu titlu de despagubiri, proprietarilor din Parcul Verdi.Majoritatea erau reprezentati in proces de Geta Savulescu (71 de ani), mama milionarului imobiliar. Gruparea reclama ca n-a putut folosi terenurile fiindca erau incadrate ca spatiu verde in planul urbanistic al orasului. Deci, fara constructii, investitii sau dezvoltare.Amenintarea rezida oficial intr-o adresa din 14 august 2018, trimisa de Savulescu primariei, unde atrage atentia ca valoarea despagubirilor ar putea depasi 10 milioane de euro. Asta pentru ca, spune el, mai sunt si alti proprietari in parc care s-ar putea folosi de precedent.Samsarul propune primariei sa cumpere loturile sale cu 1250 euro/mp, iar proprietarii din acte sa renunte la proces.Pretul e dublu acum fata de cel din evaluare", se arata in investigatia celor de la Rise Project.Parlamentul a modificat in vara lui 2018 legea exproprierilor, iar spatiile verzi intrau, in premiera, pe lista imobilelor ce pot fi preluate de stat, din ratiuni de utilitate publica. Statul putea expropria deci Parcul Verdi.Numai ca pretul spatiului verde nu era inca reglementat oficial. Nu exista absolut nicio referinta in vara lui 2018. Urma sa fie stabilit abia in ianuarie 2019 de Grila Notarilor Publici. In cazul exproprierii, se calculeaza legal potrivit acestei grile, in functie de localizare si categorie, pentru toate tipurile de imobil. Marjele de negociere sunt fixate, deci, intre aceste limite."Clasificarea insa ar fi incurcat socotelile lui Savulescu. Trebuia sa accelereze. Pe 21 august 2018, samsarul imblanzeste cifrele intr-o noua corespondenta cu primaria: 1.080 de euro/mp.In lipsa unui pret de referinta pentru spatiu verde, Savulescu se raporteaza la pretul maxim din zona. Cel al terenurilor construibile, cu alta valoare urbanistica. Problema e ca primaria se lasa pacalita. Fara vreo hotarare judecatoreasca definitiva sau o decizie a Consiliului General privind regimul terenurilor, administratia Firea merge pe logica samsarului care umfla pretul.Contra-cronometru, pe ritmul lui Savulescu, comisia din primarie se intruneste din nou si cere un nou raport in vederea exproprierii. Ca data trecuta, o face aceeasi firma (Media City SRL). Evaluatorul alege varianta cea mai scumpa din grila notarilor: pretul reper pentru un teren liber, cu utilitati trase. Nu aplica nicio corectie. Un metru patrat ajunge astfel la nivelul maxim: 1310 euro", mai scriu cei de la Rise Project.La primarie, totul ok. Dintr-o data, cei 1.080 de euro propusi de samsar a doua oara par o idee rezonabila. Pret final. Lucrurile se transeaza pe 6 septembrie 2018, cand consilierii generali ai Capitalei, voteaza achizitia terenurilor controlate de Dragos Savulescu in parcul Verdi. Sunt 37 de voturi cam de pe la toate partidele, 8 abtineri, З impotriva.49,7 milioane de euro pentru 4,6 hectare, platiti in trei rate.Dupa trei luni, in ianuarie 2019, spatiile verzi isi fac loc in grila notarilor, iar pretul de referinta pentru terenurile din parcul Verdi este fixat la 561 de euro/mp.Adica jumatate din cat a platit primaria."Graba nu e justificata de vreo urgenta publica. Oamenii din zona cerusera, intr-adevar, salvarea parcului inca din 2016, cand o bucata din el a fost scoasa la vanzare pentru sapte milioane de euro, iar primaria i-a linistit atunci chiar cu argumentul ca nu se poate construi nimic acolo, fiind vorba de spatii verzi", sustin cei de la Rise.Toata investigatia celor de la Rise poate fi citita aici, fiind descrise in amanunt si modul in care functionarii din primarie au facut posibila aceasta afacere.