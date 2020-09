Primaria Capitalei anunta inceperea testarii gratuite pentru personalul didactic si auxiliar din Bucuresti

Conform unui comunicat al PMB, joi, la ora 15,00, se deschide aplicatia online (https://testamcovid.assmb.ro) pentru inscrierea in proiectul "Testam pentru a salva economia si locurile de munca"."Sprijinul financiar in valoare de 200 lei/beneficiar - decontat de ASSMB direct unitatilor sanitare care realizeaza testarea, afiliate proiectului - este acordat angajatilor farmaciilor, celor din domeniul alimentatiei publice, reprezentantilor mass-media, angajatilor firmelor de curierat, precum si personalului didactic si personalului auxiliar care isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant din ciclul prescolar, primar, gimnazial si liceal din Bucuresti, care vor solicita participarea, in mod voluntar, la efectuarea testarii RT-PCR, in vederea depistarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2", precizeaza PMB.Personalul didactic si auxiliar din Capitala care doreste sa beneficieze de testarea gratuita RT-PCR se poate inscrie pe site-ul www.assmb.ro, la sectiunea dedicata proiectului "Testam pentru a salva economia si locurile de munca", urmand pasii indicati in aplicatia de inscriere aflata la adresa de Internet - https://testamcovid.assmb.ro."Dupa finalizarea inscrierii, Unitatea de implementare a proiectului, din cadrul ASSMB, va face programarea beneficiarilor la unitatile medicale de specialitate afiliate proiectului, in limita capacitatii de testare comunicata zilnic de acestea. Recoltarea pentru testul RT-PCR consta in prelevarea de exudat nazofaringian si faringian", mentioneaza sursa citata.Conform Primariei, pentru a fi eligibila in vederea testarii RT-PCR in cadrul proiectului o persoana nu trebuie sa se afle in categoriile definitiilor de caz COVID-19, astfel cum sunt ele stabilite de Institutul National de Sanatate Publica.Rezultatele pozitive ale testarilor vor fi raportate de catre unitatea medicala care a efectuat testarea la INSP si la directiile de sanatate publica, fiind urmata procedura stabilita legal pentru astfel de cazuri. In situatia in care rezultatul testului este incert, retestarea se va face in mod gratuit de catre unitatea medicala afiliata.Proiectul "Testam pentru a salva economia si locurile de munca" a fost modificat recent pentru a include in randul beneficiarilor atat cadrele didactice, cat si personalul auxiliar care activeaza in unitatile de invatamant din Capitala.Astfel, prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 351/07.09.2020, numarul de locuri disponibil pentru testarea Real Time PCR, in cadrul proiectului, a fost majorat de la 3.000 la 27.000, valoarea totala a proiectului, dupa suplimentarea cu 24.000 a numarului beneficiarilor, fiind de 5.442.000 lei.