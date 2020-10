Primaria Capitalei explica de ce angajatii sai primesc un spor de 15% la salariu pentru conditii vatamatoare de munca

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Conform unui comunicat al PMB, precizarile vin in contextul aparitiei in presa a unor "date eronate" cu privire la salarizarea angajatilor Municipalitatii."La Primaria Capitalei, salarizarea este calculata conform legislatiei in vigoare in domeniu. Sporurile sunt cele acordate, potrivit legii, in toate institutiile publice. Primaria Capitalei informeaza ca modul de calcul al salariilor acordate angajatilor este cel prevazut de legislatia in vigoare in domeniul salarizarii personalului platit din fonduri publice.Astfel, salariile s-au stabilit in urma consultarii cu sindicatele si cu reprezentantii salariatilor si au fost aprobate de CGMB (in conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017, art.11). Totodata, la stabilirea salariilor pe fiecare functie prevazuta de legea citata s-a avut in vedere salarizarea pe functii din administratia locala, la nivel national", mentioneaza sursa citata.Potrivit Primariei Generale, datele sunt "total transparente", fiind afisate pe site-ul PMB in zilele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, conform legii. Totodata, salariile publicate reprezinta salarii brute, ceea ce inseamna ca "in medie, 41,5% dintre cifrele publicate reprezinta contributiile" catre bugetul statului si bugetele asigurarilor sociale."In ceea ce priveste sporul pentru conditii vatamatoare, acesta se acorda incepand din anul 2006, in conformitate cu prevederile legale. De acest spor beneficiaza angajatii din toate institutiile statului din administratia publica centrala si locala, cu conditia indeplinirii criteriilor legale in vigoare (evaluarea factorilor de risc si consecintele acestora asupra sanatatii salariatilor, certificate prin buletine de determinare si expertizare emise de catre autoritatile abilitate)", se arata in comunicat.In acest sens, PMB adauga ca pentru conditii vatamatoare "se acorda salariatilor sporul de 15% din salariul de baza, corespunzator cu timpul efectiv lucrat, cu respectarea art. 11 alin. (4) si art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017, daca isi desfasoara activitatea in astfel de conditii, avand la baza buletinele de determinare sau expertizare emise de catre autoritatile abilitate in acest sens, conform legii (conform art. 23 din legea nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare), mentinut cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018 (conform art. 34 alin. (2) din OUG 114/2018)".