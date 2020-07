Programul de car-sharig promovat de Gabriela Firea, prin care se dadeau vouchere de 500 de lei pentru combustibil, anulat de judecatori. Decizia poate fi contestata

Unde a gresit Primaria

Strategia primarului

Anulare cu repetitie

Este vorba de hotararea CGMB nr. 790/22 noiembrie 2018 - privind aprobarea programului "Stimularea mobilitatii si descongestionarea traficului din Municipiul Bucuresti".Actul a fost anulat in urma sesizarii instantelor de catre organizatiile CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica si ActiveWatch, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei CeRe."Cele doua organizatii au aratat in instanta ca proiectul de act normativ a fost votat in cadrul Consiliului General fara a fi fost supus dezbaterii publice, asa cum o cere legislatia in vigoare (Legea 52/2003 privind transparenta decizionala). Mai mult, pentru acest proiect de hotarare de Consiliu General, mai multe organizatii non-guvernamentale au solicitat in scris organizarea unei dezbateri publice.," precizeaza sursa citata.Comunicatul precizeaza ca in mod eronat, asa cum confirma decizia instantei, Primaria Municipiului Bucuresti a considerat ca acest proiect nu este un act normativ, ci un act individual, desi era evident ca hotararea privea intreg orasul (chiar zona Bucuresti - Ilfov)."Contestarea acestei hotarari de Consiliu General este, de fapt, un semnal de alarma cu privire la modul tipic in care actuala conducere a institutiei alege sa ia majoritatea deciziilor care vizeaza viata bucurestenilor.Asa cum am aratat, de-a lungul timpului, mai putin de 5% dintre proiectele de acte normative sunt supuse dezbaterii publice (cu exceptia Planurilor de Urbanism). Am ales sa apelam la instanta pentru a demonstra ca aceasta strategie de ocolire a transparentei decizionale contravine prevederilor legale," se mai arata in comunicatul CeRe.ONG-urile atrag atentia ca, prin confirmarea lipsei de transparenta in cazul punctual al acestui proces , se confirma ca intelegerea autoritatii locale cu privire la transparenta decizionala este una eronata si a avut consecinte grave de-a lungul celor patru ani de mandat Practic, prin aceasta strategie de luare a deciziilor in absenta vocii cetatenilor, Primarul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul General ar fi condus institutia si au proiectat orasul ignorand, in majoritatea cazurilor, opinia si feedbackul utilizatorului de oras si "finantatorului" autoritatii publice, adica cetateanul.In ultimii sase ani, organizatiile care au intentat acest proces, au transmis, an de an, in atentia tuturor consilierilor generali si a Primarului General, apeluri la respectarea legii si, punctual, solicitarea explicita de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative."In lipsa reactiei din partea autoritatilor publice locale, am apelat la instanta pentru a demonstra ca acest tip de conducere a unei institutii publice contravine legii si interesului public," precizeaza CeRe.Anul trecut, aceleasi organizatii non-guvernamentale au anulat in instanta articolul care prevedea procedura de participare la sedintele de Consiliu General si de luare a cuvantului in fata acestui for.In motivarea instantei, s-a aratat ca: "In aceste conditii, toata aceasta procedura nu reprezinta decat o forma fara fond, un mecanism pur birocratic, al carui unic scop este de a zadarnici orice incercare/efort al vreunui cetatean de a ajunge sa ia cuvantul la o sedinta a Consiliului General a Municipiului Bucuresti"."Avand in vedere ca instantele de judecata ne-au dat acum dreptate si in ceea ce priveste interpretarea eronata a actului normativ de catre PMB, consideram ca PMB a taiat, pe parcursul ultimilor patru ani, aproape toate posibilele legaturi dintre cetatean si institutie," conchid ONG-urile.Acestea concluzioneaza ca proiectul anulat in instanta prevede, printre altele, inclusiv controversata masura intitulata voucher pentru combustibil prin care era prevazut decontarea combustibilului pentru masinile din zona Bucuresti Ilfov, "o masura care, in opinia multor organizatii non-guvernamentale, contravine ideii de mobilitate urbana sustenabila."