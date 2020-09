Robert Negoita, atac in serie la adresa Gabrielei Firea: "Este terorizata de paranoia", "victima propriei dorinte de marire" si "nu are treaba cu Primaria"

"Am vazut oameni terorizati"

El spune ca Firea este propriul sau inamic si "victima propriei dorinte de marire, a lipsei spiritului de echipa, a calcului politicianist ieftin si de scurta durata".Referitor la acuzatia ca ar fi "terorist politic", Negoita sustine ca a vazut "oameni terorizati in timp ce nu s-a facut nimic pe partea de infrastructura", "ca trebuiau sa faca baie cu apa rece sau sa isi incalzeasca apa la ibric". "E un foarte bun comunicator, dar nu are treaba cu Primaria, cred ca nu intelege ce inseamna primaria", afirma Negoita, despre Gabriela Firea."Sincer, nu imi doream sa scriu aceste randuri. E prea la cald, e vorba despre cineva care a pierdut, o femeie, si m-am gandit ca, daca ies public acum, se va considera ca ma urc cu picioarele pe un om care este la pamant. Insa, din nefericire pentru cea in cauza, vad ca nu se poate abtine nici macar in aceste momente, ataca, zgarie si cauta vinovati pentru propriul esec. In aceste conditii, anumite lucruri trebuie spuse, raspicat. Le spun acum, am evitat sa le spun in plina campanie . Si poate, din respect pentru cel invins, nu le mai spuneam niciodata, dar vad ca invinsul nu-si poate accepta infrangerea cu demnitate...", a scris Robert Negoita, marti, intr-o postare pe Facebook El a adaugat ca a refuzat sa faca echipa "cu un om care nu a inteles ca in administratia publica, singurul lucru care conteaza sunt proiectele pe care le-ai livrat cetatenilor"."Alegerile reprezinta momentul unui bilant, iar daca acest bilant nu se vede in calitatea vietii comunitatii, atunci ai pierdut", a afirmat Negoita.El a continuat spunand ca a refuzat ca faca echipa "cu un primar general care, in relatia cu primaria pe care am condus-o si o voi conduce, a fost, in primul rand, preocupata de cum sa faca astfel ca institutia pe care o reprezint sa nu faca prea multe lucruri, terorizata fiind de paranoia potrivit careia eu mi-as fi dorit ca prin lucrurile pe care le faceam pentru Sectorul 3 sa atac ulterior fotoliul de primar general"."Nu, doamna fosta primar, imi doream sa ma ajutati sa fac parcari pentru cetatenii Sectorului 3, sa se faca deratizare in Sectorul 3, imi doream sa avem iluminat public in Sectorul 3, imi doream ca bulevardele din Sectorul 3, aflate in subordinea dvs, sa fie demne de un Sector European, imi doream si eu apa calda pentru comunitatea noastra. In esenta, imi doream sa va faceti treaba in raport cu cetatenii Sectorului 3, sa rezolvati lucrurile care tineau prin lege de responsabilitatea Primariei Generale. Si v-am rugat, ani de zile, iar cand am vazut ca nu vreti sa faceti aceste lucruri, m-am oferit sa le fac eu cu insitutia pe care o conduceam, pe banii Sectorului 3, chiar daca aveam un buget de sase ori mai mic. Nici asta nu s-a putut, ca va era frica sa nu care cumva sa demonstrez ca se poate. Si m-ati blocat zambindu-mi in fata, asta apropo de tradare, de familie, de camaraderie", a sustinut Negoita.El a afirmat ca a "obosit" sa explice locuitorilor Sectorului 3 de ce nu poate face Primaria Sectorului 3 treaba Primariei Generale si a considerat ca nu este corect sa le spuna oamenilor ca "totul e roz, ca sunteti un bun primar general"."Ar fi fost nedrept fata de oameni, ar fi fost incorect sa aleg familia in detrimentul cetatenilor Sectorului 3", a mentionat Negoita.El considera ca Firea este propriul sau inamic."Sunteti victima propriei dorinte de marire, a lipsei spiritului de echipa, a calcului politicianist ieftin si de scurta durata. Sunteti victima propriilor decizii. Cat despre locul crimei, va spun doar atat: cum as fi putut eu sa va sustin in fata cetatenilor Sectorului 3, si sa va ajut sa va intoarceti la locul crimei, adica la Primaria Generala, cand stiam cum ati pus mai presus in raport cu dansii, propriile interese, in defavoarea comunitatii pe care o reprezint?Asta ca sa intelegeti ca nu a fost o chestiune personala, nu era vorba despre mine. Pentru mine, omul Gabriela Firea ramane acelasi pe care l-am primit si il primesc si in viitor cu sufletul deschis in familie. In schimb, Primarul Gabriela Firea este ceea ce am descris mai sus", a conchis Negoita.El a comentat, la Digi 24, acuzatiile Gabrielei Firea care l-a numit "terorist politic"."Eu zic ca teroristi sunt cei care ne terorizeaza. Eu nu cred ca am terorizat pe cineva, dar am vazut oameni terorizati in timp ce nu s-a facut nimic pe partea de infrastructura. Am vazut oameni terorizati ca trebuiau sa faca baie cu apa rece sau sa isi incalzeasca apa la ibric. Am vazut oameni terorizati ca nu aveau lumina noaptea si era mai bezna decat pe timpul lui Ceausescu.Am vazut oameni terorizati ca nu mai puteau sa iasa din casa pentru ca erau prea multi tantari. Am vazut oameni terorizati care vedeau la televizor ca s-au facut pasaje si poduri si ca circulam bine prin Bucuresti, in timp ce ei stiau ca realitatea este alta. Si apropo de mintit, am vazut multe minciuni in campanie. Cred ca acestia sunt adevaratii teroristi", a sustinut Negoita.El a afirmat ca, in opinia sa, Gabriela Firea nu stie sa piarda."Eu sunt cel mai mare adversar al dumneai. Eu am incercat sa fac echipa cu doamna Firea o perioada. Dupa care m-am retras si mi-am vazut de treaba mea. Iar apoi la alegeri nu am putut sa o sustin pe doamna Firea, pur si simplu pentru ca pentru bucuresteni nu e bine sa continue mandatul cu doamna Firea. Nu e nimic personal. E un foarte bun comunicator, dar nu are treaba cu Primaria, cred ca nu intelege ce inseamna primaria. Ca sa imi iau avize de la PMB am avut nevoie de un an, ceea ce este inadmisibil", a spus Negoita,El a catalogat ideea de a se intoarce in PSD alaturi de Gabriela Firea "o gluma".Intrebat daca s-ar intoarce in partid daca pleaca Firea din PSD , Negoita a replicat: "Nu vreau sa lansez acum ipoteze. E atat de inutil. Viata m-a invatat sa nu spun niciodata, niciodata, dar nu iau in calcul asa ceva".Primarul in functie al Capitalei, Gabriela Firea, care a pierdut cursa electorala pentru al doilea mandat, spune ca nu este de acord cu invitatia facuta de Marcel Ciolacu lui Robert Negoita privind revenirea in PSD, dar ca nu i-a reprosat presedintelui PSD invitatia facuta. "I-am spus doar punctul meu de vedere si a fost de acord cu el, si anume ca nu putem negocia cu teroristii politici. (...) Ar fi fost o lipsa de respect fata de bucurestenii care ne-au votat in Bucuresti noi acum sa ne aliem cu propriii nostri asasini, adica cu domnii Ponta si Negoita", sustine Firea.