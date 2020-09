Situatie critica la Compania Municipala Turistica Bucuresti, dupa doi ani de activitate: investitii de 2,7 milioane de euro, pierderi de 1,4 milioane de euro

Consiliul de Administratie

2020 - anul crucial

In trei ani de existenta, compania a participat la cateva targuri internationale, a infiintat un Info Point si o pagina de internet, acolo unde informatiile dedicate turistilor straini nu sunt toate traduse in engleza sau sunt traduse cu greseli, dezvaluie Buletin de Bucuresti Publicatia face o analiza a exhaustiva a activitatii acestei companii, de la infiintare si pana in prezent. Pe ce s-au cheltuit banii si cine a fost la conducerea acesteia. Totul in contextul in care in 2017, anul infiintarii CMTB, Bucurestiul avea 2.043.970 de turisti anual (conform INSSE), iar in 2019 cifra scade la 2.038.858. Obiectivul celor sase milioane de turisti, stipulat in misiunea companiei pare un obiectiv indepartat, se arata in articol.In 2019, compania a a realziat un portal online pentru turistii straini care si-ar dori sa viziteze Capitala. O parte din obiectivele turistice promovate pe pagina au traducere in engleza, dar cu greseli. Atractiile naturale ale orasului nu au insa o descriere intr-o limba de circulatie - Presedinte al CA al CMTB este, Head of Retail Banking Branch, Unicredit , membru, este director executiv al Directiei Patrimoniu din Primaria Bucuresti., membru, e de profesie contabil, si din CV-ul postat pe site-ul companiei, reiese ca se ocupa de contabilitatea unor firme din Bucuresti. Este si membru PSD , membru, licentiat in Stiinte Politice, se lauda cu diferite posturi in organizatii de prietenie romano-moldovenesti., membru, a lucrat la Parohia Comarnic din 2006 in 2015, ca administrator bisericesc si apoi consilier personal in Guvernul Romaniei. Este absolvent de Teologie cu un master la Colegiul Nationat de Aparare., membru, are un master in Agribusiness, a lucrat ca barman in SUA si apoi ca manager in alimentatia publica din Romania.Pentru prestatia lor, primesc o indemnizatie de 37.400 lei anual.Conform raportului administratorilor CMTB, recent publicat pe pagina de internet a companiei, situatia financiara este foarte grava. Administratorii atrag atentia ca, societatea a cheltuit de 3 ori mai mult decat a castigat. Activului net al societatii era la 31.12.2019 mai putin de jumatate din capitalul social.Conform legii 31/1990 privind societatile comerciale, Consiliul de Adminitratie poate hotari dizolvarea societatii sau, in cel mai bun caz, stabilirea unui termen limita pana la care societatea trebuie sa acopere pierderile.In acest caz, Compania Municipala Turistica Bucuresti are termen pana pe 31 decembrie 2020 sa recupereze cele 1,4 milioane de euro, pierderi inregistrate in activitatea intre 2017-2019.