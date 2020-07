STB caseaza mai multe vehicule unicat sau de epoca, aflate in patrimoniul tehnic national. Povestea tramvaielor care au facut istorie in Capitala

Istoria valoreaza mai mult decat fierul vechi

Potrivit sursei, Societatea de Transport Bucuresti (STB) a publicat pe 29 iunie anuntul conform caruia sunt scoase la vanzare 142 de mijloace fixe, printre care se numara unele tramvaie, troleibuze si autobuze romanesti istorice, unicate, pastrate in vederea restaurarii si expunerii lor in scop muzealAsociatia Metrou Usor solicita scoaterea patrimoniului de pe lista de casat si expunerea lui in Muzeul Transportului Bucurestean. ONG-ul precizeaza ca in spate solicitarilor exista si o petitie semnata de peste 1.600 de oameni."Fie ca vorbim despre troleibuzele si autobuzele unicat Rocar, ce au marcat ultimul capitol al uzinei Autobuzul,, fie ca vorbim despre tramvaiul V2A-2S ce a inaugurat in 1983 linia 41, toate aceste mijloace de transport istorice au fost simboluri ale transportului bucurestean si ale industriei nationale.," sustine ONG-ul.Practic, Asociatia Metrou Usor cere pastrarea in vederea restaurarii a urmatoarelor mijloace de transport romanesti, de patrimoniu:- Tramvaiul bidirectional unicat V2A-2S 4042, conservat timp de peste 10 ani cu scopul precis de a fi restaurat si integrat in patrimoniul muzeal STB;- Prototipurile Bucur 1 3001 si 3002, primii pasi spre modernizarea tramvaiului din Capitala;- Troleibuzele unicat Rocar de Simon 412EA 7459 si Rocar Autodromo 812EA 7460;- Autobuzul unicat Rocar Autodromo 98.Asociatia Metrou Usor prezinta istoria acestor tramvaie.este ultimul ramas dintr-o serie de 8 tramvaie bidirectionale fabricate in 1982 pentru inaugurarea liniei 41. Exemplarul a circulat pana in 2010, cand a fost retras, cu scopul precis de a fi restaurat ca tramvai functional de muzeu.au fost fabricate la Atelierele Centrale in 1998 si 2000. Acestea reprezentau primii pasi ai RATB catre modernizarea transportului cu tramvaiul. In prezent, ambele unitati pot fi reabilitate estetic si expuse drept exponate statice.au reprezentat ultimele incercari ale fostei uzine Rocar de a veni cu produse competitive. Acestea sunt piese unicate, de patrimoniu tehnic national, ce infatiseaza un capitol de tranzitie al transportului public bucurestean si un capitol final al uzinei Rocar. Metrou Usor solicita pastrarea si reabilitarea lor ca exponate statice.