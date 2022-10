Timisoara va fi Capitala Culturala Europeana: Firea spune ca UE sprijina regiuni mai dezavantajate

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca Bucurestiul nu a plecat cu prima sansa pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021, pentru ca strategia Uniunii Europene este de a sprijini regiuni mai dezavantajate sa intre in circuitul cultural european. Edilul Capitalei a felicitat orasul Timisoara, care va detine din partea Romaniei titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021, aratand ca este un succes care trebuie apreciat.

"Felicit Timisoara, care va detine din partea Romaniei titlul de Capitala Europeana pentru anul 2021! Este un succes care trebuie apreciat. Am fost de la inceput constienta ca Bucurestiul nu are prima sansa in aceasta competitie pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii pentru anul 2021. Daca va uitati la orasele care au purtat acest titlul in ultimul deceniu, dar si mai in spate, veti vedea ca foarte putine dintre castigatoare erau si capitale administrative in statele pe care le reprezentau", arata primarul Gabriela Firea.

Potrivit edilului Capitalei, prima optiune a celor care analizeaza astfel de dosare este spre orasele mai mici, care nu au avantajele pe care le are Bucurestiul in ceea ce priveste infrastructura, programele culturale sau potentialul turistic.

"Acesta este motivul pentru care, de la bun inceput, Bucurestiul nu a plecat cu prima sansa in aceasta competitie. Nu am vrut sa spun toate aceste lucruri inainte, pentru ca nu am dorit sa ii descurajez pe cei care au facut parte din echipa care a muncit in acest proiect si carora vreau sa le multumesc pentru tot efortul depus. Asadar, decizia nu ne surprinde si nici nu ne intristeaza. Pentru ca pana la urma, scopul nu este neaparat de a castiga titlul in sine, desi e important si acest lucru. Dar mai important cred ca este parcursul, competitia in sine", a mai spus Firea.

Primarul a precizat ca, atunci cand candideaza la titlul de Capitala Europeana a Culturii, fiecare oras participant isi construieste o strategie culturala pe termen lung, planifica activitati culturale pentru locuitori si face actiuni concrete pentru sprijinirea diversitatii culturale.

"Bucurestiul deja a facut acest lucru. Avem o strategie culturala, ceea ce nu aveam inainte. Avem un program coerent de activitati culturale, ceea ce nu aveam inainte, avem o viziune mult mai clara de a duce fenomenul cultural mai aproape ce cetateni, de a stimula activitatile culturale si de a dezvolta infrastructura culturala in cartiere, nu doar in zona centrala. Toate acestea sunt acumulari care ne raman dupa aceasta competitie. Prin urmare, chiar daca nu am luat titlul de Capitala Culturala Europeana, consider ca bucurestenii sunt castigatori, pentru ca ei au castigat tot ce am facut pana acum in acest proiect. Nu ne vom opri aici. Am anuntat deja ca voi creste bugetul alocat de Primaria Generala pentru activitatile culturale si veti vedea ca roadele muncii noastre in aceasata candidatura se vor vedea foarte curand", a adaugat Firea.

Orasul Timisoara a fost desemnat Capitala Europeana a Culturii (CEaC) 2021, anuntul fiind facut vineri, de un juriu international delegat al UE, intr-o conferinta de presa organizata la Bucuresti.

Candidatura orasului Timisoara a utilizat sloganul "Lumineaza orasul prin tine!". Timisoara si-a structurat programul cultural sub forma unei calatorii, cu "statii- program/proiect" si trasee pe si de-a lungul canalului Bega, care conecteaza idei, oameni, locuri.

Anul acesta, localitatile San Sebastian (Spania) si Wroclaw (Polonia) sunt detinatoarele titlului.

Sibiu a fost Capitala Europeana a Culturii in 2007.

In 2021, vor fi trei Capitale Europene ale Culturii: una din tarile candidate la UE (Serbia si Muntenegru), una din Grecia si una din Romania.