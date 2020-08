VIDEO Gabriela Firea: "Ministerul Sanatatii si DSP au facut jaf la drumul mare cu achizitiile din pandemie"

Gabriela Firea a afirmat, joi, ca MS si DSP "au facut jaf la drumul mare" pe durata pandemiei."Se poate sa se faca achizitii reale, la preturi corecte, cum a facut Primaria Capitalei si ii felicit pe colegii mei. Nu cum a facut Guvernul PNL . Pe perioada in care ni se spunea sa stam acasa, nu faceau decat sa umfle firmele de casa ale PNL-ului, firmele capusa", a afirmat Firea.Aceasta le-a prezentat consilierilor si proiectul pentru stimularea donarii de plasma."Suntem singura tara care nu are un program national pentru donatorii de plasma. Avem 60.000 de infectari la nivelul tarii, peste 30.000 de persoane vindecate. Dar, din cauza faptului ca Guvernul nu s-a ocupat sa stimuleze aceste donatori, avem doar putin peste 400 de persoane care au donat plasma bolnavilor de COVID-19. In loc sa aprecieze efortul PMB de a umple golul lasat de Guvern, unii consilieri au acuzat deja ca este mita electorala . Cum poate fi asta mita alectorala? Cum poate fi numita mita electorala o investitie in sanatate?", a mai declarat Firea."Si ca alte state europene, vom acorda si un stimulent sub forma unor tichete de masa, pentru a achizitiona vitamine, alimente si tot ce e necesar pentru revigorare in urma donarii. Daca Guvernul ar fi venit cu un program, nu am fi venit noi cu aceasta masura", a adaugat Firea.Gabriela Firea a anuntat ca va propune consilierilor generali un proiect care sa stimuleze pacientii care s-au vindecat de coronavirus sa doneze plasma pentru cei aflati in stare grava. Firea vrea sa acorde cate 1.000 de euro fiecarui donator, sub forma tichetelor de masa sau a tichetelor cadou.