Anunț major din PSD: Gabriela Firea vrea să-i ia locul lui Nicușor Dan

Autor: Dan Stan
Luni, 11 August 2025, ora 16:46
3951 citiri
Anunț major din PSD: Gabriela Firea vrea să-i ia locul lui Nicușor Dan
Gabi Firea, discurs public / FOTO: Hepta

Gabriela Firea e pregătită să intre pentru a treia oară în cursă, pentru Primăria Municipiului București (PMB), după ce funcția de primar general a fost vacantată de către Nicușor Dan. Europarlamentarul a fost cel care a deschis subiectul, luni, 11 august, în ședința Biroului Permanent.

„Gabriela Firea e interesantă, ea a deschis azi subiectul în timpul ședinței”, au declarat pentru HotNews surse din partid.

Calculele pe care le fac partidele pentru Primăria Municipiului București (PMB)

PSD a anunțat că va realiza un sondaj în baza căruia să fie identificat candidatul pentru PMB cu cele mai mari șanse de succes. Daniel Băluță se numără printre PSD-iștii care ar putea fi incluși în studiul ce va fi inițiat de conducerea formațiunii. Firea a candidat și anul trecut, dar a obținut un rezultat modest. Nicușor Dan a fost girat cu încrederea voturilor Gabrielei Firea, a lui Cristian Popescu Piedone (PPUSL), a lui Sebastian Burduja (PNL) și a lui Mihai Enache (AUR) la un loc.

Pentru alegerile ce vor fi organizate în acest an, PNL ar putea să-i arunce în cursă fie pe Stelian Bujduveanu - viceprimar, fie pe Sebastian Burduja, fie pe Ciprian Ciucu - primarul sectorului 6.

Din partea USR, cu susținerea lui Nicușor Dan, ar putea intra în cursă Cătălin Drulă, fostul ministru al Transporturilor. Din partea AUR ar putea candida Anca Alexandrescu.

