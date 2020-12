Cine sunt oamenii lui Firea care au ramas la conducerea Bucurestiului

La o saptamana dupa castigarea mandatului de primar general, Nicusor Dan a anuntat ca nu a uitat de caracatita lui Firea despre care a vorbit in campania electorala. "Vorba unei anecdote - mai intai munca si apoi distractia", a spus atunci Nicusor Dan.Saptamana aceasta, primarul general a anuntat ca primul pas pentru desfiintarea companiilor municipale a fost facut."Luni facem primul pas spre desfiintarea companiilor municipale costisitoare sau chiar falimentare din Bucuresti. Pe langa completarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu noii consilieri generali si alegerea viceprimarilor Capitalei, am inclus pe ordinea de zi a sedintei CGMB din 21 decembrie proiectele de hotarare pentru desemnarea noilor reprezentanti ai municipalitatii in Adunarile Generale ale Actionarilor (AGA) ale companiilor municipale.Acesti noi reprezentanti vor avea mandate clare si limitate, cu obiectivul desfiintarii acestor companii ineficiente. Bucurestenii nu vor mai plati risipa si incompetenta, iar Primaria Capitalei va contracta serviciile de care are nevoie de pe piata libera, in mod transparent, prin contracte corect negociate", a scris edilul general, pe Facebook Chiar si cu schimbarea directorilor companiilor municipale si a altor functionari din primarie, singurii oameni pe care Nicusor Dan nu ii poate inlocui din functie sunt consilierii generali alesi pe listele PSD Aurelian Badulescu, fostul viceprimar al Capitalei, omul de incredere al primarului Gabriela Firea , este cunoscut pentru comportamentului lui controversat.De exemplu, intr-o sedinta a Consiliului General a facut gesturi obscene fata de consiliera USR Ana Ciceala, pe care a numit-o "criminala" apoi i-a adresat lui Ciceala expresii dure si a facut un gest obscen la adresa acesteia.In ciuda comportamentului controversat al lui Badulescu, PSD si Gabriela Firea nu s-au delimitat niciodata de acesta.Badulescu a facut gestul obcen in momentul in care pe ordinea de zi se dezbatea acordarea titului de cetatean de onoare mai multor medici din Bucuresti.Ana Ciceala a spus in timpul dezbaterii ca "este pentru prima data cand se ofera titlu de cetatean mai multor oameni in acelasi timp. Dar mi se pare practica aceasta de a incuraja modalitatea absolut dezastruaoasa in care este facut managementul spitalelor bucurestene din subordinea Primariei Capitalei sau din subordinea Ministerului Sanatatii, prin acordarea de astfel de titluri. Pe stie-urile spitalelor din subordinea Primariei Capitalei nu sunt publicate spre exemplu, rapoartele de activitate al acestor manageri care sunt propusi astazi la onorare. Spre exemplu, Managerul de La Sfanta Maria managerul Narcis Copca este atat de transparent incat nu a vrut public, nu a vrut un consilier general care sa asiste la felul in care isi sustine proiectul de management pentru conducerea spitalului. Practica aceasta de a-i onora prin cetatean de onoare este absolut paguboasa si nu aduce nimic bun pentru spitalele noastre. Nimic bun".Aurelian Badulescu i-a replicat in acest mod lui Ciceala: "Voi sunteti nimeni si noi vorbim despre oameni aici. Sa-ti fie rusine USR. Sa-ti fie rusine doamna Ciceala si mai nou mama. Rusine Ana Ciceala! Tu nu ai dreptul sa mai vorbesti. Taci din gura! Sa iti fie rusine. Plecam din sala. Stam si o ascultam pe criminala asta? Du-te ba de aici si lasa-ne in pace! Taci din gura! Nu iti ajunge? Astia sunteti ma, viitorul acestei tari?"Mai mult de atat, Badulescu a revenit in atentia presei anul acesta cand a incercat sa-i opreasca conferinta de presa lui Nicusor Dan si s-a imbracit cu acesta.Fostul liberal Cristian Olteanu a fost acuzat de Ciprian Ciucu , actualul primar al Sectorului 6, ca a batut palma cu PSD, ba chiar ca s-a bucurat cand candidatul liberal la PMB, Catalin Predoiu , a pierdut alegerile in 2016.A votat bugetul local, alaturi de PSD-isti, motiv pentru care a fost exclus din partid si rasplatit cu un loc pe lista PSD.Alti consilieri generali controversati sunt Honorius Circa, Marius Maxim si Marius Pavel.Honorius Circa, fostul lider al grupului PSD din Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) si totodata city-managerul sectorului 3, a incalcat regimul juridic al incompatibilitatilor functionarilor publici. Judecatorii au stabilit acest aspect inca din 2016, si i-au interzis lui Circa sa mai ocupe o functie de demnitate publica, inclusiv cea de ales, timp de 3 ani.Cu toate acestea, el nu a parasit functia de Consilier General.Marius Maxim e un om de afaceri care si-a inceput cariera politica la GCMB si detine mai multe firme, iar unele dintre ele au avut in trecut contracte cu subordonatele Primariei Sectorului 3. Marius Pavel a votat in locul unui coleg si a aparat tehnicile netransparente de lucru ale GCMB, cand rectificarile bugetare se faceau fara dezbatere , spunand ca aceste practici "sunt absolut banale, normale si necesare pentru exercitarea cu profesionalism a oricarei autoritati publice locale."Fosta consiliera pe probleme de sanatate a Gabrielei Firea, care a lucrat si la cabinetul lui Banicioiu la Ministerul Sanatatii, se regaseste si ea in Consiliul General al Capitalei.