Dana Budeanu ar urma sa ocupe loc eligibil la parlamentare pe listele PSD. Controversatul personaj ar fi propus si sustinut de Gabriela Firea

Potrivit adevarul.ro , Dana Budeanu este implicata profund in campania Gabrielei Firea, iar rasplata primarului in functie ar fi un post de parlamentar.Decizia finala in legatura cu candidatura Danei Budeanu va fi luata in functie de rezultatul alegerilor locale. In cazul in care Gabriela Firea va castiga un nou mandat de primar general, va avea libertate totala pentru alcatuirea listelor PSD Bucuresti la alegerile parlamentare.Potrivit sursei citate, anul trecut, Gabriela Firea a insistat ca PSD sa-i ofere Danei Budeanu un loc eligibil la alegerile europarlamentare, insa Liviu Dragnea s-a opus. Era perioada in care Gabriela Firea intrase in dizgratia liderului PSD, aflat atunci in stare de libertate.Marti-seara, pe 1 septembrie, Dana Budeanu a fost invitata de Mihai Gadea la Antena 3 unde a sustinut candidatura Gabrielei Firea la functia de primar. La jumatate emisiunii, dupa ce Dana Budeanu a inceput sa o laude intens pe Firea, Mihai Gadea a cerut in regie ca interviul sa fie marcat ca "dezbatere electorala".Intrebata de Mihai Gadea de ce a ales tocmai Antena 3 pentru a oferi un interviu, Dana Budeanu a raspuns: "Am primit o rugaminte, care a venit cumva peste rugamintea ta si impreuna cele doua rugaminti au avut greutatea necesara de a ma aduce aici".