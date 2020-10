De ce lasa Gabriela Firea Bucurestiul pentru un loc in Parlament. "Imunitatea fara majoritate este ca berea fara alcool"

Firea aduce mai multe riscuri pentru PS

Principalul motiv, ambitia politica

Gabriela Firea: Imi voi continua lupta pentru binele orasului in Parlament

Fosta cariera din Senat

Marile scandaluri de coruptie din mandatul Gabrielei Firea

Analistii politici sunt de parere ca, in ciuda notorietatii sale si in special pentru modul in care a pierdut aceste alegeri, Gabriela Firea poate reprezenta mai degraba un factor de risc pentru PSD in viitoarele alegeri. Iar in ceea ce priveste motivatia pentru aceasta alegere, ambitia politica a Gabrielei Firea pare a fi factorul determinant, in conditiile in care imunitatea parlamentara este conditionata de o majoritate in Parlament."E clar ca ea a reusit sa traga partidul in Bucuresti, contributia ei la scorul partidului s-a vazut. Dar altfel, cu comportamentul acesteia, pe care l-am vazut dupa ce a pierdut alegerile, asta este o bomba cu ceas, nu stii cand explodeaza. Iar in acest moment face foarte mult rau, atat ei cat si partidului, cu tot acest circ legat de pierderea alegerilor, cu fraude etc. Iar in al doilea rand, in momentul in care Nicusor Dan va intra in primarie si va deschide sertarele s-ar putea ca doamna Firea sa nu mai fie chiar asa de populara cum a fost pana acuma atunci cand vor iesi la iveala tot felul de lucruri. Daca as fi in locul lui Ciolacu, as sta la distanta de ea", este de parere fostul consultant politic Sebastian Lazaroiu Potrivit acestuia, imunitatea parlamentara nu constituie unul din motivele pentru aceasta decizie in contextul in care PSD are sanse infime sa mai cladeasca o majoritate parlamentara."Cred ca imunitatea serveste numai cand ai majoritate in Parlament. Imunitatea fara majoritate este ca berea fara alcool. Va fi in opozitie , va avea imunitate, dar o imunitate ce va putea fi ridicata oricand cu votul majoritatii din care PSD nu va face parte. Cel mult va prelungi procedurile oficiale, dar nu le va putea impiedica. Altfel, daca ea dorea cu adevarat sa lupte pentru bucuresteni, sa faca ceva pentru oras, atunci ar fi ramas in Consiliul General, dar poate ca i se pare o functie prea mica pentru anvergura ei politica. Se duce pentru ca Parlamentul este mai lejer, o sa primeasca si ea pe acolo o functie, se pare ca e potrivit anvergurii ei. Nu poti sa lupti pentru bucuresteni din Parlament", a subliniat Sebastian Lazaroiu.Sociologul Mircea Kivu considera insa ca scorul electoral obtinut de Gabriela Firea o face un atu pentru PSD insa este critic cu privire la motivele invocate de aceasta, cum ca va cauta sa lupte pentru bucuresteni din Parlament."Nu prea stie ea Constitutia, pentru ca un parlamentar nu trebuie sa reprezinte doar interesele cetatenilor din propria circumscriptie, ci a tuturor cetatenilor. Cine stie, poate daca ajunge deputat mai citeste Constitutia. Altfel, cred ca factorul imunitatii parlamentare nu trebuie neglijat, destui deputati de-a lungul timpului au beneficiat de aceasta imunitate", a spus acesta.Politologul Cristian Pirvulescu este de parere ca principalul factor ce a determinat decizia Gabrielei Firea de a renunta la locul sau din Consiliul General pentru o functie in Parlament il constituie ambitia de politician a acesteia si credinta ca merita mai mult."In echipa actuala, Gabriela Firea pare mai degraba un factor de risc, in contextul in care este nemultumita de sprijinul primit din partea partidului in aceste alegeri, in interiorul partidului vor ramane in continuare tensiuni si va fi foarte greu sa convietuiasca cu Ciolacu si echipa sa, asta chiar daca in acest moment discursurile sunt foarte politicoase. Cu Gabriela Firea in interiorul partidului ca factor de tensiune va duce la impartirea PSD-ului intre sustinatori si adversari, este inevitabil acest lucru, s-a intamplat si cu Dragnea sau Ponta.Doamna Firea este un politician ambitios, pentru care experienta de acum nu a fost elocventa, nu a fost definitiva, ci o infrangere oarecum la limita. Ea isi doreste mai mult, si crede ca poate mai mult, iar acum are impresia ca a fost obiectul unui atac concertat si a unei manipulari. Este un politician care se bazeaza pe anumite retele puternice, cum este reteaua ortodoxa si uneori chiar ortodoxista, ce exista dincolo de PSD. Acum sansele de a se regasi in Parlament sunt foarte mari, ceea ce ii va oferi o tribuna si o trambulina. Cum le va folosi va depinde de multe lucruri, au fost momente in care doamna Firea nu a folosit foarte bine oportunitatile si a pierdut sprijinul in partid . Sa ne aducem aminte de incercarea de lovitura de partid impotriva lui Dragnea esuata, la care Gabriela Firea a ramas in final singura", este de parere Cristian Pirvulescu.Fostul primar al Capitalei a anuntat sambata, 3 octombrie, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca va continua sa lupte pentru cetatenii Bucurestiului din Parlament. "O imbratisare, o floare si mii de multumiri celor 250 de mii de bucuresteni care m-au votat! Va voi purta in suflet toata viata! (...) Va doresc tuturor multa sanatate, pace sufleteasca, bucurii cat de des posibil. Raman langa oameni, si langa cei care m-au votat, si langa cei pe care nu i-am convins sau li s-a denaturat votul! Imi voi continua lupta pentru binele orasului in Parlament, alaturi de colegii mei, unde NU voi chiuli si/sau dormi, asa cum a facut deputatul de Bucuresti ajuns primarul "apa calda si pe teava de rece", a scris aceasta pe Facebook.Membra a Partidului Social Democrat din august 2012, Gabriela Firea a candidat pentru un loc in Senat, in Colegiul 1 - Ilfov, la alegerile din 9 noiembrie 2012, fiind aleasa de 74,65% dintre cei care au votat. A fost membra a Comisiei pentru Cultura si Media a Senatului, vicepresedinte a Comisiei Comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si purtator de cuvant a grupului senatorilor Partidului Social Democrat (PSD).In cei patru ani cat a fost senator, fostul primar al Capitalei a fost printre initiatorii a 105 de propuneri legislative. Din acestea doar 33 au fost finalizate, restul fiind fie respinse definitiv sau se gasesc inca pe ordinea de zi a Parlamentului. Nu in ultimul rand, Gabriela Firea a fost membra a grupurilor parlamentare de prietenie cu Turcia si Ungaria.Unul din cele mai mari scandaluri din mandatul de primar al Gabrielei Firea a vizat finalizarea Spitalului de Copii Gomoiu, contractat si facut pe vremea lui Sorin Oprescu , dar finalizat, receptionat, platit si inaugurat in mandatul Gabrielei Firea.Ziarul Libertatea a scris ca administratia condusa de Firea a cheltuit 1,1 milioane de euro ca sa faca publicitate spitalului de copii Gomoiu, construit "cu supraevaluari de 2.485%".Lavinia Cotofana, fostul judecator si fost director juridic la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, a declarat ca ar putea fi vorba de un furt de 15-20 milioane de euro in acest caz. Atat aceasta cat si USR anuntau la finalul anului 2019 ca au depus plangeri penale la DNA in contextul in care Gabriela Firea si aparatul administrativ au ezitat sa puna la dispozitia consilierilor municipali informatiile de interes public din Raportul intocmit de Corpul de Control in urma verificarilor de la Spitalul Gomoiu.Un alt scandal cu ramificatii penale vizeaza afacerea prin care Primaria Capitalei condusa de Gabriela Firea a cumparat cele 5,6 de hectare ale parcului Verdi din Floreasca cu peste 50 de milioane de euro. Publicatia RiseProject dezvaluia in urma cu cateva saptamani faptul ca banii au ajuns la dezvoltatori imobiliari precum Dragos Savulescu, intr-un tun imobiliar la care Primaria Bucuresti ar fi fost complice.Un alt episod scandalos a vizat modul in care Primaria Bucuresti s-a luptat, fara succes, in instanta, pentru ca licitatia pentru achizitia a 100 de tramvaie sa revina unei firme din Turcia. Desi in final instanta a decis ca Astra Vagoane este castigatoarea de drept a licitatiei, presa a semnalat modul suspect in care administratia Capitalei a luptat in instanta pentru firma turca. Asta in contextul in care Primaria Bucuresti achizitionase anterior, pentru pretul de 100 de milioane de euro, mai multe autobuze produse in Turcia, asta in dauna unor producatori precum Mercedes Nu in ultimul rand, seful DNA, procurorul Crin Bologa, sublinia intr-un interviu recent ca exista dosare in care se cerceteaza gestionarea banului public, inclusiv la primariile de sector si la Primaria Capitalei.