Dulapul Badulescului in epoca Firea

Scena este penibila. Badulescu se apropie fara niciun drept de microfon, il intrerupe fara niciun drept pe vorbitor, ii de replici insolente si, tot fara drept, il bruiaza galagios. Face ceea ce se numeste, in termeni de maidan, garagata.Unde este confruntarea de idei clamata altadata de doamna Firea, atunci cand vorbea despre o campanie electorala? Unde este comportamentul civilizat pretins altora tot de domnia sa? Unde este dreptul de exprimare neingradita pe care domnul Nicusor Dan il are garantat prin Constitutie?Caci ceea ce a facut acolo Badulescu, in calitatea sa oficiala de viceprimar al Capitalei, este cu subiect si predicat obstructionarea candidatului de a se exprima liber, atunci cand isi prezinta opinia in spatiul public.Opinie buna sau rea, nu conteaza. Asta va judeca alegatorul cand va stabili daca opteaza pentru aceeasi Firea la primarie sau pentru principalul ei oponent, eventual un altul, intrat in cursa. Aurelian Badulescu avea si el dreptul sa-si spuna opinia acolo daca dorea, dar numai inscriindu-se la cuvant ca oricare altul. Nu este dansul mai cu mot, sa fie tratat preferential, intrucat - vezi, Doamne! - l-a trimis Firea.Dar daca a iesit din acest cadru, inseamna ca se prezinta in numele institutiei al carui viceprimar este, in numele partidului care il tine de VIP si in numele viitoarei candidate Firea, adica in numele cuiva pe care il reprezinta.Primaria, partidul, Firea, oricine ar fi cel care l-a trimis acolo trebuie sa dea socoteala in fata autoritatilor pentru o chestiune foarte grava, aceea de a obstructiona dreptul inviolabil al oricarui cetatean, inclusiv candidatul Nicusor, de a spune ce are de spus, adica de a-si exprima neingradit opinia.Dar daca nu l-a trimis, cumva, nimeni si s-a dus acolo de capul lui? In acest caz, ar urma sa fie amendat dansul, dar atunci primaria unde el este viceprimar, partidul unde este membru important, doamna Firea al careia "vice" este, toti ar trebui sa se delimiteze imediat de inacceptabila pozitie adoptata in public de Badulescu.Altfel, se fac cu totii complici la badaranie, mitocanie si mai ales la incalcarea uneia din cele mai de seama prevederi constitutionale: dreptul la exprimare. Pana in momentul cand astern aceste randuri, nu s-a delimitat inca nimeni si - intrucat si tacerea este un rapsuns - deduc ca s-au solidarizat cu totii.Imi pun o intrebare de om naiv: se va gasi o institutie care sa sanctioneze incalcarea Legii fundamentale sau poate chiar cei pusi sa vegheze asupra respectarii Constitutiei se fac la randul lor partasi, prin tacere?Dar penibilul nu este destul de penibil, daca nu e si grotesc. Pentru a-si duce intentiile pana la capat, domnul Badulescu a transportat la fata locului un dulap, lasand de inteles ca obstructionarea a fost facuta cu intentie, fara teama ca sfideaza drepturile omului. Ii va convinge oare dulapul pe ascultatori ca este mai buna Firea la primarie, decat Nicusor Dan? Asta ramane de vazut.Nu ma intreb de unde a luat Badulescu dulapul, cui a platit chirie pentru folosirea lui sau cine a suportat transportul. Sunt lucruri importante, dar marunte. Retin insa imaginea publica produsa de acest obiect, ceva ce aminteste de faimosul film cu Stan si Bran, transportand pianul pe scari si producand hohote de ras.Logica imi spune ca, daca Gabrielei Firea nu i-ar fi fost teama de Nicusor Dan, n-ar fi trimis acolo agitatorul primariei, ca sa improvizeze o scena care nici de circ nu este demna. Ar fi trimis pe cineva capabil sa demonteze fiecare afirmatie a lui Nicusor Dan, prin argumente, explicatii si dovezi incontestabile.Dar, daca n-a procedat asa, ce altceva pot deduce decat faptul ca nu are argumente opozabile lui Nicusor Dan? Nu are replica atunci cand Nicusor Dan aminteste de traficul nerezolvat, de termoficarea gestionata incompetent, de banii bucurestenior cheltuiti pe fanteziile primarului general si de tot ce scria in programul electoral din 2014 si a ramas vorba-n vant.Este vizibil ca doamna Firea subestimeaza bucurestenii cand isi inchipuie ca vor aprecia modul cum incearca sa arunce in derizoriu conferinta de presa a adversarului, in loc sa combata ideile si princpiile lui cu propriile sale idei si principii.In opinia mea, bucurestenii ar fi apreciat prezenta lui Badulescu la conferinta de presa, daca acesta, luand cuvantul civilizat, ar fi demonstrat ca, datorita administratiei Firea, traficul este mult imbunatatit, termoficarea a functionat fara sincope, nici curentul electric n-a avut intreruperi, ca poluarea s-a redus vizibil, ca toate scolile au fost reabilitate, iar la companiile municipale nu s-a facut dezmat pe bani publici.Numai argumentul ciudatului dulap nu te convinge ca administratia Gabrielei Firea ar fi fost una de succes. Si nici nu prefigureaza o administratie mai abitir, in cazul cand soarta i-ar mai da inca o sansa tot domniei sale.Fireste, asta depinde numai de urna. Alegatorul ori va fi de acord ca e buna chestia cu dulapul Badulescului, ori va zice cu naduf:, Firea.Pana atunci insa trebuie sa se sesizeze organele abilitate cu privire la obstructionarea dreptului la exprimare a opiniei de catre o autoritate locala. Daca cei in drept nu o vor face, deduc ca si ei sunt complici cu Badulescu, partasi cu Firea si mana in mana cu PSD.Ar fi groaznic, dar nu imposibil, intrucat nu o data s-a dovedit ca, pana la Dumnezeu, te omoara sfintii.