Firea, despre biroul de senator prezentat inainte de alegeri: E un birou in care voi avea audiente si am spus in cazul in care vom trece cu bine peste aceste alegeri

"Am explicat foarte bine in postare. Eu am fost senator al Romaniei, din aceasta postura am candidat pentru Primarie. E un birou in care voi avea audiente si am spus in cazul in care vom trece cu bine peste aceste alegeri. Era vorba despre faptul ca intentionez sa ma intalnesc in continuare cu bucurestenii in acest birou, in care ma voi intalni in calitate de candidat. Il voi anunta eu public pentru ca nu am terminat inca amenajarile. Cum sa fie in Senat cand nu au fost alegeri si nu am fost validata? Nu, in Bucuresti. Inseamna ca nu am fost destul de clara. Imi pare rau. Voi fi mai atenta la formulari", a declarat Gabriela Firea, intrebata joi la finalul Consiliului Politic National al PSD cum a preluat biroul de senator daca nu au avut inca loc alegerile parlamentare.Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea, candidat al partidului la Senat pe primul loc, in Capitala, a anuntat ca si-a preluat de Sfantul Dimitrie biroul pentru audiente ca viitor senator de Bucuresti."Nu conteaza ce functii ocupam, ci doar ceea ce facem concret pentru semeni. De Sfantul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Capitalei, mi-am preluat biroul pentru audiente ca viitor senator de Bucuresti, prin votul oamenilor dragi, carora le multumesc anticipat", a scris Gabriela Firea marti pe Facebook intr-o postare care a fost ulterior editata.