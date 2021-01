Firea, despre modificarea statutului prefectului si subprefectului: Este o sfidare nerusinata

"Sfidare la guvernare! Coalitia Dreptei mai da o teapa romanilor! Prefectii si subprefectii nu mai sunt inalti functionari publici, profesionisti ai statului care sa-si faca datoria indiferent de guvernare, ci vor fi numiti politic.Guvernul Citu a schimbat, prin ordonanta de urgenta, Codul Administrativ, pentru a face loc politrucilor sai. Daca faceam noi asa ceva, ieseau in strada...Este mai mult decat o teapa, este o sfidare nerusinata la adresa naivilor care au luat aburelile electorale ale Dreptei drept angajamente de oameni seriosi.In loc de meritocratia si depolitizarea promise de USR , guvernul Citu livreaza total opusul, clientelism si politizare cat cuprinde", a scris Gabriela Firea joi pe Facebook Guvernul a aprobat, miercuri, propunerea Ministerului Dezvoltarii cu privire la modificarea printr-o ordonanta de urgena a statutului prefectilor si subprefectilor. Acestea devin functii de demnitate publica."Eu nu as spune ca e o politizare a functiei de prefect. E o reasezare a acestei functii, dar e un obiectiv asumat de Coalitie. Un proiect de OUG care a fost in dezbatere publica o luna de zile", a explicat Florin Citu , dupa adoptarea OUG.Citeste si: