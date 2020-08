Firea: Motiunea nu este un moft. Lucrurile au fost scapate de sub control. Imi doresc un Guvern de oameni competenti

"Motivele pentru care s-a scris aceasta motiune de cenzura nu sunt politicianiste. Suntem tara in care s-au deschis pacanelele, dar nu dam drumul industriei HoReCa. Am deschis si pacanelele, dar n-am deshis institutii de cultura. Este inadmisibil sa-l obligi pe parinte sa semneze un act si sa isi asume starea de sanatate a unui copil", a afirmat Gabriela Firea sambata seara la Romania Tv.Edilul a precizat ca "Guvernul se leaga de scaun si de putere vazand in fiecare zi cate erori fac"."Daca ministrul ar fi vrut sa-si salveze postul ar fi trebuit sa vina si sa spuna - da, au fost greseli. Ministrul Educatiei ii umileste pe parinti si pe elevi. Faptul ca nu spune nimic inseamna ca ii crediteaza. Este evident ca ne fac de ras. Noi suntem in fata acestei situatii in care, desi ei vad ca se greseste, se merge inainte. Majoritatea ministrilor candideaza, fac campanie si nu mai intereseaza pe nimeni ce se intampla la Palatul Victoria. Motiunea nu este un moft. Lucrurile au fost scapate de sub control! Sunt convinsa ca presedintele isi ia reactiile curate de la romani si ca are consilieri care-l sfatuiesc, care-i aduc o informatie curata. O persoana informata sunt convinsa ca va lua o decizie corecta", a completat Firea.Intrebata daca va fi un premier tehnocrat sau un Guvern de uniune nationala, daca va trece motiunea de cenzura, Gabriela Firea a raspuns: "Imi doresc un Guvern de oameni competenti. Nu e doar o vorba in vant, e un lucru pe care mi-l doresc in realitate".Primarul Sectorului 1 Daniel Tudorache a declarat, sambata pentru News.ro, ca motiunea de cenzura va fi votata in jurul datei de 7 septembrie, in sesiunea ordinara a Parlamentului.Curtea Constitutionala a stabilit ca pana la 1 septembrie partile implicate in conflictul juridic intre Guvern si Parlament, sesizat de Executiv din cauza depunerii motiunii de cenzura in vacanta parlamentara, sa trimita punctele de vedere. Termenul sedintei in care vor fi sustinute opiniile la CCR va fi decis la o data ulterioara, arata anuntul institutiei. Marcel Ciolacu a anuntat ca social-democratii vor propune un candidat pentru functia de prim-ministru, in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va trece in Parlament. Aceasta propunere este un tehnocrat, fost membru PSD , "finantist".