Gabriela Firea a declarat ca motiunea de cenzura este "cat se poate de legitima" si va trece

Firea a facut aceasta precizare inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca raspuns la o intrebare potrivit careia liberalii acuza faptul ca, daca nu ar fi fost Congresul, PSD nu ar fi depus motiunea de cenzura si aceasta ar reprezenta o miscare de forta a liderului social democrat Marcel Ciolacu "Liberalii spun atatea lucruri trasnite in ultima perioada, incat nu ma mir ca au facut o astfel de afirmatie. Eu as vrea sa raspunda de ce nu dubleaza alocatiile, de ce nu maresc pensiile, de ce Guvernul PNL ii apara pe pedofili, ascunzandu-se dupa tot felul de chitibusuri juridice si nu le pasa de victimele violentei asupra minorilor, eu as vrea aceste lucruri sa le spuna. De ce nu s-a lucrat tot anul la Centura ocolitoare a Capitalei si ieri premierul ne-a anuntat cu foc de artificii ca incep lucrarile, de ce acum, in campanie, la aceste intrebari sa raspunda, iar motiunea este cat se poate de legitima si va trece. Pentru ca, din pacate, Guvernul PNL nu a luat niciuna dintre masurile sanitare benefice pentru populatie, care au fost luate in tarile civilizate", a conchis Firea.