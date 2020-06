Gabriela Firea: "Acest Guvern trebuie sa cada. Este punctul meu de vedere, nu opinia oficiala a formatiunii pe care o reprezint"

Ziare.

"Prin modul in care Ministerul Sanatatii si DSP gestioneaza in tara aceasta combatere a bolii pe care o traversam, doar si pentru cum gestioneaza Ministerul aceasta pandemie si ii sperie inutil pe romani si baga groaza in toata lumea si prabuseste economia, acest Guvern trebuie sa cada", a declarat Gabriela Firea la Romania TV, miercuri seara.Intrebata daca s-ar impune depunerea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului, Firea a spus ca este "imperios necesar"."Din punctul meu de vedere, e imperios necesar. Cand? Vom vedea. O motiune de cenzura o depui in momentul in care ne convingem ca avem majoritate sa treaca. Timingul trebuie discutat cu celelalte partide politice, cu Pro Romania, cu ALDE , cu UDMR . Pentru ca, de cealalta parte, ei vor aduna o majoritate de stransura, cum a fost data trecuta. Este punctul meu de vedere, nu este opinia oficiala a formatiunii pe care o reprezint. Trebuie sa ne sfatuim cu totii care este momentul optim pentru depunerea motiunii pentru ca si ea sa treaca", a afirmat Gabriela Firea.