Gabriela Firea, apel la fortele de ordine sa nu intervina violent impotriva protestatarilor: "Acesti oameni nu au iesit in strada de placere"

"Fac apel la fortele de ordine sa se gandeasca la faptul ca acesti oameni nu au iesit in strada de placere, de bine, ci dimpotriva. Si sa puna in balanta ca reprezentantii Guvernului nu si-au onorat partea lor de datorie, de responsabilitate fata de cetateni. Si atunci sa nu se mire ca, din disperare, din cauza inaspririi restrictiilor, la peste un an de la debutul pandemie, cand ni se spunea ca e doar o gripa usoara, acum s-a ajuns la proteste stradale. In anumite tari europene protestele au inceput mai devreme si au fost de amploare.Chiar daca au iesit mai tarziu, romanii au indurat si suferit foarte mult. Daca fortele de ordine vor intelege sa rezolve problema alungandu-i si batandu-i pe protestatari, in timp ce la alte proteste doar supravegheau zona, inseamna ca avem dubla masura", a declarat Firea. In mai multe orase din tara oamenii au iesit luni dupa-amiaza in strada pentru a-si arata nemultumirea fata de restrictiile anti-COVID impuse de autoritati.Manifestantii scandeaza lozinci antiguvernamentale si cer demisii. Acestor proteste li s-au alaturat si reprezentantii AUR , care critica masurile luate de autoritati in contextul pandemiei si cer ridicarea "de urgenta" a restrictiilor anti-COVID.