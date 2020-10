Gabriela Firea: Asteptam sa vedem ce rezolutii vor mai da reprezentantii BEM si BEC. Ulterior suntem nevoiti sa ne adresam Parchetului

"Asteptam sa vedem ce rezolutii vor mai da reprezentantii BEM si BEC. Ulterior, repet nu imi face nicio placere, suntem nevoiti sa ne adresam Parchetului care bineinteles va decide in functie de elementele probatorii pe care le punem la dispozitie. Vreau sa subliniez, deja nu sunt decat cateva zile de la data alegerilor si adevarul incepe sa iasa la lumina.Eu am spus, dar putini m-au ascultat, putini au avut timp sa analizeze ceea ce afirmam eu, ca aceste alegeri daca vor fi castigate nu vor fi prin cinste, prin onestitate, corectitudine si prin valoarea candidatilor, ci prin foarte multa manipulare si posibil prin frauda. Manipulare. Chiar astazi premierul si Nicusor Dan au iesit in declaratii comune sa spuna ca, intr-adevar, Guvernul nu a putut sa ajute Capitala in aceasta perioada pentru ca eram eu primar si ca de maine va curge lapte si miere. Sau, ma rog, din momentul in care se va depune juramantul, daca se va depune", a afirmat Gabriela Firea duminica la Antena 3.Ea a adaugat ca este vorba despre democratie, nu despre ea ca persoana sau despre cariera ei politica."Aici nu este vorba despre mine, despre persoana mea sau despre cariera mea politica, ci este vorba despre democratie si despre situatia in care ne aflam cu totii, la 30 de ani de la Revolutie, in care sunt probe evidente ca alegerile locale nu au fost organizate corect, legal, constitutional in Municipiului Bucuresti. Probabil ca sunt si alte situatii in tara, dar aici sunt exemple elocvente.Am obligatia de cetatean in primul rand si abia apoi de om politic sa uzam de toate formele democratice prin care macar sa atragem atentia tuturor instantelor, fie ca sunt electorale sau din justitie, ca ceea ce s-a intamplat atat in noaptea alegerilor cat si a doua zi nu are nicio legatura cu democratia. Daca BEM, BEC, BES-urile isi paseaza pisica unii de la altii, cred ca trebuie sa mergem mai departe, nu pentru ca ne tinem de scaune sau nu pentru ca nu stim sa pierdem cum am vazut comentarii. Dovada cea mai clara ca eu stiu sa o iau de la zero de fiecare data, si in viata privata si in cea profesionala, este ca am avut momente de cumpana mult mai grave decat acesta si in viata privata am avut puterea sa ma ridic", a conchis Firea.Biroul electoral municipal a decis duminica sa respinga solicitarile pentru renumararea voturilor in Sectoarele 1 si 5. Prin urmare, Clotilde Armand este edilul Sectorului 1, iar Cristian Popescu Piedone este primar al Sectorului 5. Anterior, BEC a respins o cerere a PSD de a anula rezultatul alegerilor la Sectorul 1.