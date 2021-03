Gabriela Firea: "Nu a fost o prezentare a bugetului. Primul ministru a citit o declaratie politica plina de injurii si de jigniri"

Ce a spus Florin Citu

Firea reclama ca din prezentarea premierului nici parlamentarii si nici romanii "nu au putut intelege nimic"."Va spun sincer ca eu am citit bugetul, cel care a fost anuntat de catre Guvern, si daca nu l-as fi citit mare lucru nu am fi putut sa intelegem din explicatiile premierului pentru ca, realmente, nu a fost o prezentare a bugetului de catre primul ministru, fost ministru de Finante, cu a citit practic o declaratie politica plina de injurii de jigniri, de referiri la greaua mostenire ca si cum PNL din care domnia sa face parte nu a fost la guvernare de un an si jumatate si este in continuare si nu a fost ani de-a randul, in ultimi 30 de ani post-revolutionari la guvernare in diferite etape si in diferite formule politice.Din acest lucru, practic, cei care erau in sala de asemenea si romanii care priveau la televizor in acele momente sau cei care ascultau la radio nu au putut intelege nimic, practic care este sinteza acestui buget, care este miza care este filosofia guvernului in perioada urmatoare", a afirmat Gabriela Firea luni seara, la Antena 3, in timpul dezbaterii Legii bugetului in Parlament Liderul social-democrat afirma ca amendamentele depuse de PSD "sunt necesare romanilor" si nu reprezinta declaratii politice sau politicianiste. Firea a reafirmat ca adoptarea amendamentelor propuse de PSD "nu ar adanci deficitul bugetar".Fostul primar general al Capitalei spera ca cel putin amendamentul care ar fi dus la majorarea alocatiilor pentru copii sa fie votat.Amendamentul a fost insa respins, dupa ce in favoarea lui au votat 183 de parlamentari , in timp ce 277 de senatori si deputati au votat impotriva, iar doi s-au abtinut la vot."Stimati colegi ai coalitiei, stimati colegi din PNL, fara modestie va spun ca acest buget e cea mai importanta realizare de cand am inceput aceasta guvernare. E primul buget al acestui mandat de 4 ani al unei guvernari de centru-dreapta si o sa ma asigur, alaturi de colegii mei, ca o sa fie o guvernare de succes care o sa aduca o viata mai buna pentru toti romanii. O sa reusim si vom aduce reforma si investitii", a spus premierul Florin Citu. "Am tratat acest buget cu mare simt de raspundere si aici as vrea sa le multumesc colegilor din PNL pentru ca votul lor e cel care m-a desemnat premier , m-a onorat si ma responsabilizeaza. Este adevarat suntem o coalitie in Guvern, iar PNL are cea mai mare pondere in aceasta coalitie. E responsabilitatea mea sa ma asigur ca PNL se va achita de toate indatoririle acestei guvernari. Bugetul are doua elemente definitorii la care eu tin foarte mult - incepem reforma in toate cotloanele statului roman. Oprim 30 de ani de furt pesedist din buget, din bani publici. Si al doilea, drumul Romaniei e in Europa si alaturi de partenerii nostri din Alianta Nord-Atlantica. Garantam romanilor securitate. Recomand celor din PSD sa ia un pix si o foaie si sa ia notite, cei care stiu sa scrie, bineinteles", a declarat premierul.