Gabriela Firea cere o sesiune extraordinară pentru plafonarea preţului la energie. Virgil Popescu: Cetăţenii pot să aleagă cea mai bună ofertă

Reacția ministrului Energiei

"Lovitură pentru bugetul majorităţii familiilor! Îmi pare rău să spun dar s-a dovedit că am avut dreptate când a spus că liberalizarea pieţei de energie nu trebuie să se facă fără mecanisme de protecţie pentru consumatorii vulnerabili. În urma liberalizării, tarifele nu au scăzut aşa cum promitea guvernul, ci au explodat de-a dreptul. Peste 500.000 de români riscă să fie debranşaţi, pentru că nu-şi pot plăti facturile.De asemenea, evoluţia explozivă din ultimul timp a tarifelor la energie, justifică din plin convocarea unei sesiuni extraordinare pentru a reglementa în regim de urgenţă măsurile de protecţie pentru consumatorii vulnerabili, inclusiv plafonarea din nou a preţului la energie. Sarabanda scumpirilor la energia electrică este încă o dovada a incompetenţei actualilor guvernanţi, care au promis o liberalizare a pieţei fără impact major asupra facturilor romanilor.Liberalii uită cum au abrogat în Parlament îngheţarea preţului la energie electrică şi au vândut oamenilor iluzia unor facturi mai mici. Iată acum cât de mici sunt! Când a fost la guvernare, PSD a plafonat preţul, TOCMAI pentru că toate datele arătau că nu există o concurenţă reală. Ce nu spun guvernanţii este faptul că există soluţie legală prin care - pentru maximum 3 ani -, preţurile pot fi din nou plafonate!o Art. 4 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 A CONCURENŢEI:(3)"Pentru sectoare economice determinate şi în împrejurări excepţionale, precum: situaţii de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă şi disfuncţionalitate evidentă a pieţei, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea măsuri pot fi adoptate prin hotărâre pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri.(4) Intervenţia Guvernului în situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se face cu avizul Consiliului Concurenţei."Este important să se intervină acum pentru protejarea consumatorilor vulnerabili astfel încât aceştia să nu acumuleze restanţe uriaşe sau chiar să fie debranşaţi până la venirea anotimpului rece", a scris Gabriela Firea, miercuri pe Facebook Virgil Popescu a reacţionat la propunerea Gabrielei Firea. Ministrul Energiei a precizat că PSD nu a plafonat preţul, ci a emis OUG 114 care a obligat producătorii români de energie electrică să vândă ieftin furnizorilor, însă, aceştia nu au scăzut preţurile. „Din cauza OUG 114, energia electrică în România ajunsese să fie mult mai scumpă decât în restul Europei”, a adăugat Popescu.„Nu mi-a venit să cred când am văzut mai devreme că doamna senator PSD Gabriela Firea propune plafonarea preţului la energie electrică! Revine şi propune aceeaşi măsură prin care cei de la PSD au cauzat cele mai mari probleme domeniul energiei, pentru care tragem ponoasele şi în prezent! Ca să fie clar pentru toată lumea: PSD nu a plafonat preţul, ci a dat celebra OUG 114, prin care, practic, a obligat producătorii români de energie electrică să vândă ieftin furnizorilor. Însă, din păcate, furnizorii NU au scăzut preţurile. Ba mai mult chiar, din cauza OUG 114, energia electrică în România ajunsese să fie mult mai scumpă decât în restul Europei.Aşa că să ne aducem aminte: Liberalizarea pieţei de energie electrică s-a făcut începând cu 1 ianuarie, după ce în luna iulie a anului 2020 s-a liberalizat piaţa gazelor naturale. De ce? În urma negocierilor cu Comisia Europeană s-au agreat aceste termene după ce, din cauza OUG 114 (dată de cei de la PSD), România a avut infringment. Prin liberalizarea pieţei de energie cetăţenii au posiblitatea să îşi aleagă cea mai bună ofertă pentru nevoile lor. Dacă furnizorii nu vor avea clienţi, sunt convins că îţi vor revizui ofertele. Românii trebuie să ştie că în momentul de faţă preţul energiei electrice în România este printre cele mai mici din Europa.Totodată, aş dori să reamintesc că fără liberalizarea pieţelor în orice sector, nu vom avea niciodată apetit pentru investiţii. Cine ar investi într-o capacitate de producere a energiei ştiind că preţul pe care îl va obţine din vânzarea energiei va fi unul reglementat de stat, fără a i se asigura dreptul de recuperare a investiţiei?!?Consumatorii trebuie să ştie că pot trece în piaţa concurenţială, se pot elibera de captivitate, să nu rămână în zona serviciului universal. De asemenea, consumatorii vulnerabili vor fi protejaţi. Legea se află în procedură parlamentară la Camera Deputaţilor şi am încredere că va fi adoptată cât mai curând”, a scris Virgil Popescu, miercuri pe Facebook.Senatoarea PSD Gabriela Firea a afirmat că evoluţia explozivă din ultimul timp a tarifelor la energie, justifică din plin convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului care să reglementeze, în regim de urgenţă, măsurile de protecţie pentru consumatorii vulnerabili, inclusiv plafonarea din nou a preţului la energie.