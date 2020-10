Gabriela Firea, dupa ce Orban a criticat candidaturile lui Rafila si Streinu-Cercel pe listele PSD: "Daca ar fi candidat pe listele PNL, ar fi ramas niste somitati ale lumii medicale"

"Daca distinsii profesiori Cercel si Rafila ar fi candidat pe listele PNL, cu siguranta ar fi fost in continuare niste somitati ale lumii medicale (...) Am simtit o invidie politica, o ranchiuna chiar, mai ales dupa mimica faciala", a afirmat Firea la Antena 3.Ea a mai afirmat ca, daca cei doi medici ar fi fost pe listele liberalilor, Orban ar fi anuntat ca PNL se reformeaza.Firea l-a acuzat pe Ludovic Orban ca incearca sa anuleze calitatile profesionale ale medicilor Rafila si Streinu-Cercel.Premierul Ludovic Orban a catalogat duminica drept "o greseala grava" decizia medicilor Alexandru Rafila si Adrian Streinu- Cercel de a se inscrie in PSD si de a candida din partea acestei formatiuni politice pentru mandate in Parlament. El sustine ca cei doi "au devenit PSD-isti" si ca "nu mai au niciun fel de credibilitate in opiniile pe care le exprima legate de pandemie"."Cum sa te duci tu, Alexandru Rafila si Streinu Cercel, care au fost in frontul de lupta anti-COVID. sa te duci la PSD? Oare ce a putut sa le promita? Sa te duci sa candidezi la PSD care a torpilat sistematic timp de sapte luni de zile tot efortul autoritatilor si specialistilor facut pentru a limita cresterea numarului de cazuri? Eu, personal, nu pot sa inteleg, este o decizie pentru care vor fi huliti, va spun sincer" a afirmat Ludovic Orban duminica seara, la B1 Tv.Primul ministru sustine ca cei doi si-au pierdut credibilitatea in ceea ce priveste opiniile pe care le exprima cu privire la criza sanitara."Nu mai au niciun fel de credibilitate in opiniile pe care le exprima legate de pandemie. De cand e pe lista PSD, unul dintre ei si-a schimbat si pozitiile publice, a devenit, brusc critic", a sustinut Orban.