VIDEO Momentul in care Gabriela Firea i-a cerut insistent premierului Orban sa-si dea demisia din Parlament. Prim-ministrul nu este deputat sau senator

Asta in conditiile in care Ludovic Orban nici macar nu este parlamentar, fapt asupra caruia realizatorul emisiunii a incercat sa-i atraga atentia fostului primar al Bucurestiului. Ulterior, Firea a revenit si a subliniat greseala facuta sustinand insa ca "ea are o parere mai buna despre Orban decat proprii colegi de partid ".Gabriela Firea, cea care deschide lista PSD pentru Senat , in Bucuresti, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca partidele politice ar trebui sa colaboreze pe "3-4 subiecte importante pentru tara". Apoi, fostul primar al Capitalei a mai declarat ca este de urmarit daca premierul Ludovic Orban va face un gest similar cu liderul PSD Marcel Ciolacu, pentru a nu beneficia de pensie speciala."Daca pe 3-4 subiecte importante pentru tara ne-am da mana si am lucra impreuna lucrurile ar merge mult mai bine (intelegere intre partidele politice, n.red.). E interesant sa vedem daca Ludovic Orban, presedintele PNL , va face un gest similar si isi va da demisia pentru a nu beneficia de pensie speciala", a declarat Gabriela Firea, luni seara, la Antena 3.Gabriela Firea a facut declaratia la scurt timp dupa ce Marcel Ciolacu a anuntat ca va demisiona cu o zi inainte de incheierea mandatului de parlamentar. Insa Ludovic Orban nu este parlamentar, chestiune care nu a fost sesizata nici de liberalul care participa la dezbaterea electorala. Gabriela Firea a fost intrebata doar de moderator daca este sigura ca Ludovic Orban este parlamentar, iar fostul primar a subliniat ca Orban este deputat La scurt timp, fostul primar al Capitalei a revenit asupra declaratiei, sustinand ca greseala comisa de ea arata ca "ii acorda mai multa incredere premierului decat propriii colegi liberali".CITESTE SI: