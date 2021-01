Gabriela Firea ii cere demisia lui Vlad Voiculescu: "Se dovedeste un veritabil subminator al campaniei de vaccinare"

Voiculescu, acuzat ca "a fugit de raspundere"

"Cerem demisia ministrului USR -Plus al Sanatatii, Vlad Voiculescu, care se dovedeste un veritabil subminator al campaniei de vaccinare, pe care o decredibilizeaza prin minciuni penibile, precum cea ca Japonia, spre deosebire de Romania, n-ar avea acces la vaccin si, de aceea, (...) nu-si vaccineaza populatia. In realitate, mai multe tari dezvoltate, intre care Japonia, Taiwan, Noua Zeelanda, Australia, Coreea de Sud, au amanat deliberat vaccinarea populatiei pentru a astepta noi rezultate ale testelor clinice si pentru a vedea ce se intampla in tarile care isi vaccineaza deja cetatenii.Voiculescu nu poate sustine ca nu stie realitatea! Insa minte intentionat pentru a acoperi haosul, debandada, dar si incapacitatea sa de a coordona campania de vaccinare", a scris Firea, pe Facebook Potrivit Gabrielei Firea, ministrul Voiculescu "a fugit de raspundere inca din prima zi, a refuzat timp de o luna sa apara la evenimentele legate de campania de vaccinare si sa dea declaratii, a intrat in conflict cu primarii si a intarziat astfel constituirea centrelor de vaccinare si a ignorat problemele legate de functionarea platformei online"."Prin urmare, PSD cere demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. In aceasta perioada de criza de sanatate profunda, Romania are nevoie de un ministru al Sanatatii responsabil, capabil sa ia decizii care rezolva problemele, nu de un mincinos si-un dezertor incapabil. Pentru revenirea la o viata normala este vital ca 70% din populatia tarii sa fie imunizata, iar Guvernul Citu si-a asumat ca pana sfarsitul lunii septembrie 10,4 milioane de romani vor fi vaccinati. Esecul atingerii acestui obiectiv inseamna condamnarea Romaniei, afundare intr-o criza si mai mare si inevitabil impune demisia sau demiterea Guvernului Citu", a adaugat senatorul PSD.La inceputul acestei saptamani Vlad Voiculescu a afirmat ca va fi nevoie de cateva luni ca numarul de doze de vaccin care ajung in Romania sa fie cel de care avem nevoie pentru imunizarea populatiei, dar se declara "moderat optimist" ca in urmatoarea luna si jumatate numarul dozelor de vaccinuri va fi mai mare."E o cursa contra cronometru pentru ca pericolul este ca alte tulpini sa se dezvolte", afirma ministrul, reiterand ideea ca numarul de doze de vaccin la care avem acces in acest moment este limitat."Vorbim despre un numar limitat de vaccinuri pe care le avem disponibile, de doze de vaccin pe care le avem disponibile, deci in sine evident ca exista un plafon. (...) Informatia este publica de multa vreme, si anume ca de la Pfizer primim o cantitate limitata de doze de vaccin, din pacate. Este valabil pentru orice tara din lume, de altfel. Nu avem destul de vaccin cat sa vaccinam intreaga populatie in momentul acesta", a subliniat Vlad Voiculescu. CITESTE SI: