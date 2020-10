Firea ii cere lui Berbeceanu sa redeschida scolile din Bucuresti: "Copiii nu mai socializeaza, nu isi mai vad profesorii"

Ea a mai spus ca Romania si Lituania sunt singurele state din Europa care au luat aceasta masura si ca PSD propune aplicarea programului pe care l-a initiat cat era primar general si anume testarea cadrelor didactice si elevilor, in conditiile in care exista aparatura necesara si personal calificat sa faca acest lucru."As vrea sa abordez un subiect pe care l-am discutat in cadrul Comitetului Politic National si anume aceasta situatie singulara la nivel european si aberanta, spun eu cu privire la inchiderea scolilor. In Capitala s-a luat masura inchiderii unitatilor de invatamant, o masura injusta pentru profesori si elevi.In Europa, doar Romania si Lituania tin scolile inchise. Nu exista nicio justificare si cerem noului prefect al Capitalei sa redeschisa scolile din Capitala. Ce e de facut? Sa fie testati profesorii si elevii si doar unde e un focar sa iei o astfel de masura de inchidere a scolii.Am si eu copii, sunt parinte, vorbesc in fiecare zi cu zeci poate sute de mame, de familii. Toata lumea e ingrijorata. Nu se poate compara invatamantul in clasa cu cel online. Copiii nu mai socializeaza, nu isi mai vad profesorii. Sunt de asemenea multe familii in care copiii sunt supravegheati de bunici, iar acestia nu sunt familiarizati cu metodolodia online", a afirmat Gabriela Firea joi, la finalul Consiliului Politic National al PSD.Aceasta a prezentat si propunerile PSD si anume aplicarea programului pe care l-a initiat cand era primar general, cel de testare a elevilor si profesorilor."Propunerile PSD sunt: sa se aplice programul initiat de mine ca primar general si avem totul pregatit aparatura de testare si personal calificat sa fie testati profesorii si elevii si sa fie izolati doar dupa caz cei confirmati. Realitatea o putem afla doar prin testarea masiva a elevilor, cadrelor didactice si personalului auxiliar. Nu sunt decat masuri din programele de sanatate publica aplicat la acest moment la nivel european. Din pacate, la noi se merge pe programul de sanatate publica implementat in luna martie. Au trecut 9 luni, trebuie sa ne adaptam la situatia existenta si nu sa ramane incremeniti in programul lunii martie," declara Firea.