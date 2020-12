Gabriela Firea: In bancile Guvernului exista doar o doamna, nu cred ca e o nota foarte buna pentru trei partide care au un discurs european

Ea a vorbit despre inchiderea scolilor si a atras atentia ca guvernantii vor plati aceasta masura peste ani, atunci cand tinerii romani vor fi dezavantajati pe piata muncii din Europa din cauza ca nu au avut acces la educatie."Dati-mi voie sa incep cu o remarca. E o observatie pertinenta. In bancile Guvernului exista doar o doamna, nu cred ca e o nota foarte buna pentru trei partide care au un discurs european. Si inghesuita in spate si trimisa la Munca. In Guvernele PSD existau doamne pregatite pentru a gestiona aspecte. Domnii de dreapta tin doamnele in backstage. Vom vedea cat vor falsa la guvernare. E normal sa le dam timp sa guverneze. Numai asa vom face un paralelism. Se spunea ca de obicei barbatii isi cer scuze pentru slabiciunile pe care le au, iar doamnele isi cer scuze pentru puterea pe care le-a dat-o Dumnezeu.As vrea sa stiu cand isi vor cere guvernanti scuze fata de copii, de familii, pentru tot ceea ce s-a intamplat anul acesta in educatie. Ce le putem spune noi romanilor care stam umar la umar in Parlament? Ce le putem transmite parintilor si profesorilor? Cand le vor cere guvernanti iertare parintilor din Romania, familiilor, profesorilor? E o intrebare valabila si pertinenta. Avem SUA, Franta, Germania, Italia cu totii au realizat foarte multe cercetari stiintifice care au relevat ca la scoala copii s-au infectat putin spre deloc. A fost dramatic pentru copii si elevi inchiderea scolilor.Vom plati cu totii inchiderea scolilor peste ani cand tinerii romani vor fi dezavantajati pe piata muncii europeana, pentru ca nu au avut acces la educatie", a afirmat Gabriela Firea in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.Ea a incheiat cu o afirmatie a lui Spiru Haret "asa cum arata scoala romaneasca acum, asa va arata tara romaneasca maine"."Ne-a anuntat responsabilul cu vaccinarea ca e posibil sa se redeschida scolile pe 1 aprilie. O cifra fatidica. Speram sa nu ne pacaleasca. Vreau sa ii rog sa tina minte si cumva sa le marcheze activitatea la Guvern pe viitor, ceea ce a afirmat Spiru Haret, un mare reformator << Asa cum arata scoala romaneasca acum, asa va arata tara romaneasca maine >> ", a completat Firea.Parlamentul dezbate si urmeaza sa voteze in plenul reunit de miercuri investirea Guvernului Citu.CITESTE SI: George Simion (AUR), de la tribuna Parlamentului: "Refuzati sa mai platiti biruri, sa mai platiti taxe"