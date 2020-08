Gabriela Firea prezinta lista candidatilor PSD pentru sectoarele Capitalei. Surpriza: Liberalul Dan Cristian Popescu, candidat social- democrat la Sectorul 2

"Vom merge impreuna in aceasta perioada si in viitor cu Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, pe care PNL l-a tradat, in miez de noapte, ca sa-i faca loc unui candidat USR lipsit total de experienta si viziune, doar de dragul aranjamentelor politice pentru partidele "de dreapta", nu pentru toti cetatenii, indiferent de preferintele politice," scrie Firea pe Facebook Dan Cristian Popescu anuntase vineri ca va candida ca independent la Primaria Sectorului 2, chiar daca nu are sprijinul PNL in acest sens. Pe de alta parte, PSD isi anuntase initial, saptamana aceasta, sprijinul pentru candidatura fostului primar, Neculai Ontanu , la Primaria Sectorului 2.Gabriela Firea a publicat lista candidatilor PSD.- Daniel Tudorache- Cristian Popescu- Aurelian Badulescu- Daniel Baluta"Le multumesc pentru implicarea, in toata aceasta perioada tensionata si in care am fost si suntem loviti din toate partile - si vizibile, si invizibile -, lui Marcel Ciolacu (presedinte) si Paul Stanescu (secretar general)," conchide Gabriela Firea.