Gabriela Firea: Scorul cel mai mare a fost obtinut de PSD, care trebuie sa propuna noul premier. Orice improvizatie prezidentiala afecteaza si mai mult democratia

"Orice improvizatie prezidentiala afecteaza si mai mult democratia si se traduce printr-o palma prezidentiala data electoratului", a afirmat Firea, dupa anuntul presedintelui ca se contureaza o majoritate de centru-dreapta, iar PSD poate ramane in afara deciziei politice."Castigatorii acestor alegeri sunt romanii care au dat un vot de blam actualului guvern PNL si presedintelui tarii care s-a comportat ca un secretar de partid si nu ca un presedinte de tara echidistant si echilibrat. Romanii au votat in numar mare impotriva unor conducatori care au condus dezastruos tara prin criza sanitara si au ingropat economia. Faptul ca, nici in aceasta seara, presedintele tarii nu recunoaste evidenta si forteaza o majoritate ultra-fragila de dreapta, demonstreaza ca sfideaza votul romanilor. Scorul cel mai mare a fost obtinut de Partidul Social Democrat, care trebuie sa propuna noul premier", a scris, luni, pe Facebook , Gabriela Firea.Aceasta apreciaza ca asa functioneaza democratia si asta inseamna sa respecti votul exprimat de romani."Orice improvizatie prezidentiala afecteaza si mai mult democratia si se traduce printr-o palma prezidentiala data electoratului. Electorat adus de presedinte si PNL la vot in plina pandemie dar, pentru ca nu le convine scorul obtinut, i se intoarce spatele. O astfel de aroganta nu este permisa", a mai scris Firea.Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca nu exista un castigator al alegerilor parlamentare, ca PNL si USR au obtinut mai multe voturi decat in 2016, concluzia sa fiins ca centru-dreapta are peste 50%, iar PSD poate sa ramana in afara deciziei politice.