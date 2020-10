Gabriela Firea si-a anuntat planurile de viitor: Imi doresc ca peste 4 ani sa candidez din nou la alegerile locale

"Eu imi doresc cu ajutorul voturilor bucurestenilor sa reusesc sa ajung in Senat , sa ii reprezint acolo cu cinste. Imi doresc ca peste 4 ani de zile, daca voi fi sanatoasa, sa candidez din nou la alegerile locale, pentru ca eu cred ca am un cuvant de spus, in urma experientei mele de 4 ani la Primaria Capitalei si din punctul meu de vedere avem colegii foarte pregatiti in PSD care sa ocupe toate portofoliile guvernamentale", a afirmat Gabriela Firea, la finalul sedintei de joi a Consiliului Politic National al PSD.Intrebata daca Sorin Grindeanu va fi propunerea de premier a PSD, ca nu a fost luata inca o decizie in acest sens."Din momentul in care colegii noastre care au lucrat la programul de guvernare, colegul nostru Sorin Grindeanu sa ajute si la promovarea programului de guvernare. Nu a fost luata nicio decizie in acest sens cine sa fie propunerea PSD pentru functia de premier. Insa noi venim cu o oferta clara pentru populatie si ne dorim sa castigam alegerile si sa guvernam. Ce decizii politice vor fi luate ulterior, e cu totul altceva, dar noi ne dorim sa guvernam si suntem capabili sa guvernam, comparativ cu PNL care are oameni care daca ar fi dat examen de angajare pentru o multinationala nu ar fi trecut", a mai precizat vice-presedintele PSD.