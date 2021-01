Gabriela Firea: Vreau sa ma vaccinez, dar nu inaintea unei persoane vulnerabile

Ea critica decizia Guvernului de a "prioritiza" angajatii din Guvern, Parlament si alte institutii in etapa a doua, considerand ca cei bolnavi si varstnici trebuie vaccinati inaintea acestora."Eu vreau sa ma vaccinez, dar nu inaintea unei persoane vulnerabile sau inaintea unei persoane varstnice. Eu mi-as dori de la Guvern in primul rand sa acopere cu prioritate persoanele care au cea mai mare nevoie in acest moment si pe urma sa treaca la Guvern si la Parlament. Nu mi s-ar parea normal sa ne ia pe noi, de la Guvern, Parlament si alte institutii si sa ne prioritizeze.(...) Nu vad corect sa ne fi prioritizat in etapa a doua, deci mi se pare o exagerare. Cand am vazut ca Parlamentul este introdus atat de repede la vaccinare inaintea altor categorii nu mi s-a parut in regula. Vreau sa ma conving ca cei care au cea mai mare nevoie beneficiaza de vaccin si care vor. (...) Nu mi se pare in regula sa fim noi o prioritate, prioritate trebuie sa insemne din punct de vedere al vulnerabilitatii medicale persoana respectiva, al varstei, conditii care sa ateste ca sunt mai vulnerabile la COVID, acelea ar trebui sa fie o prioritate si pe urma institutiile statului", a spus Firea, miercuri seara, la Antena 3.Ea nu considera ca fiind "profesionista" campania de informare cu privire la vaccinare."A veni doar si a filma si a trimite la lupta aceasta de marketing politic niste medici, ei nu au nicio vina, sunt persoane remarcabile, sunt oameni deosebiti, dar nu poti lasa tot greul pe niste personalitati din lumea medicala si pe tine, ca guvernare, sa nu te intereseze", a mai declarat liderul social-democrat.