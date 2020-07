Jocul pe Stanga pentru Primaria Bucuresti. Rafuiala de orgolii intre Firea si Ponta il "umfla" puternic pe candidatul opozitiei

Conflictul mocnit intre Firea si Ponta

Cine o mai sustine pe Firea?

De ce candidatura lui Victor Ponta ii va ridica probleme lui Firea

Mesajele schimbate in ultima perioada arata un conflict al orgoliilor care sporeste semnificativ sansele candidatului opozitiei de a castiga alegerile pentru Primaria Municipiului Bucuresti.Senatorul Lucian Romascanu , purtatorul de cuvant al PSD, a declarat duminica, 5 iulie, ca actualul primar general al Capitalei, Gabriela Firea , beneficiaza de tot sprijinul partidului in tentativa de a obtine un nou mandat la alegerile din 27 septembrie 2020.Declaratia lui Romascanu a aparut in contextul in care ministrul Muncii, Violeta Alexandru , a afirmat, intr-o postare pe Facebook , ca PSD face un sondaj pentru a testa si alti candidati pentru Primaria Bucuresti, in afara Gabrielei Firea. Informatia a fost infirmata de liderii PSD.Daca in interiorul PSD ar putea exista eventuale conflicte mocnite, o disputa certa si tot mai vocala este in desfasurare intre Victor Ponta , liderul Pro Romania, si fostii colegi din PSD. Initial, totul a fost lapte si miere. Gabriela Firea a luat parte, in 16 februarie 2020, la conventia anuala a partidului Pro Romania, unde si-a aratat aprecierea pentru Victor Ponta si a adus in discutie o eventuala alianta electorala cu PSD."Am vorbit despre conjugarea eforturilor noastre pentru modernizarea Capitalei. In timpul mandatului de premier al lui Victor Ponta, Bucurestiul a beneficiat de alocari substantiale de la guvern si de introducerea Capitalei in POIM, pentru a obtine fonduri europene nerambursabile, in vederea reabilitarii retelei de termoficare. Nu am cum sa nu fiu corecta si sa spun clar diferentele majore intre Victor Ponta si Ludovic Orban , analizand sprijinul pentru bucuresteni. Dl Orban a taiat bugetul Capitalei, Dl Ponta l-a majorat. Asta spune tot!Pentru acest an greu, cred ca putem construi cu PRO Romania un proiect dedicat bucurestenilor, cu urmatoarele prioritati: fluidizarea traficului, combaterea poluarii, sanatate, educatie, consolidari, digitalizare, cultura. Putem sa castigam impreuna sau sa pierdem individual. Aleg prima varianta!", a spus la vremea respectiva Gabriela Firea.Sperantele unei eventuale aliante s-au destramat definitiv in urma cu cateva zile. Pe 2 iulie, senatorul Pro Romania Adrian Tutuianu a anuntat ca negocierile privind o candidatura comuna PSD - Pro Romania la Primaria Bucuresti au esuat, urmand ca partidul lui Victor Ponta sa desemneze un candidat propriu."Cred ca vom avea o solutie foarte buna, discutam cu personalitati importante. Ultima varianta e Victor Ponta, candidatura sa la Primaria Bucuresti va crea un avantaj extraordinar partidului. Majoritatea din partid credem ca intrarea lui Ponta va fi benefica pentru partid, daca nu gasim o personalitate foarte cunoscuta care sa aduca un scor cu doua cifre. Tinta la locale in Bucuresti e de 15%. Victor Ponta a spus ca daca va fi nevoie si nu gasim o solutie, isi va asuma o candidatura", a declarat Adrian Tutuianu.Informatia a fost confirmata si de liderul Pro Romania, care a declarat ca "Daca esti un partid nou, nu ai cum sa te ascunzi sub fusta cuiva la locale", a afirmat Ponta, precizand ca Pro Romania s-a straduit sa arate electoratului ca exista o alternativa si nu se poate "arunca in remorca unui partid". Ponta a afirmat ca Nicusor Dan si Gabriela Firea au calitati, dar "este foarte mult loc de altceva fata de cei doi candidati".La auzul vestii ca Victor Ponta ar putea candida din partea Pro Romania, Gabriela Firea a reactionat, duminica, 5 iulie, aducand in discutie detalii din viata sa personala. Firea a amintit ca aceasta l-a sustinut in 2014 la prezidentiale, desi era insarcinata. Firea a declarat ca a suferit trei saptamani "de parca ar fi fost un membru al familiei mele" dupa ce Ponta a pierdut cursa pentru presedintie si subliniaza ca o candidatura a acestuia in Capitala ar diviza stanga."Eu l-am sustinut pe domnul Ponta la prezidentiale, desi eram insarcinata. Am muncit pana in ultima zi. Trag si acum pentru lucruri pe care le-am spus atunci, la initiativa echipei de comunicare si de marketing politic. Trei saptamani am suferit de parca ar fi fost un membru al familiei mele cand nu a iesit presedinte", a declarat Gabriela Firea.Ulterior, Gabriela Firea a trecut la atac si a afirmat intr-un interviu pentru Libertatea ca Victor Ponta a conditionat sustinerea candidaturii acesteia la Primaria Capitalei de catre Pro Romania de asigurarea de catre PSD a 40 de candidati eligibili la alegerile parlamentare.Marti, 7 iulie, Victor Ponta sustine ca ceea ce spune Firea "este o minciuna."Cred ca doamna Firea a fost mintita de colegii din PSD. Nu am cerut niciun loc de parlamentar, si sunt convins ca Pro Romania va candida singur la parlamentare. Nu am cerut niciun primar de la PSD - vom avea candidatii nostri. Domnul Ciolacu va poate confirma acest lucru", a declarat Ponta, pentru publicatia Libertatea.Gabriela Firea a declarat ca a incercat de-a lungul timpului sa-l aduca inapoi in partid pe Victor Ponta, dar fostul social-democrat a refuzat transant invitatia."Ah - nici nu va inchipuiti ce bine ne simtim cand spunem NU!!! Noi suntem ProRomania si suntem foarte multumiti cu asta! Chiar suntem ALTFEL si ramanem asa! Noi de la ProRomania suntem oameni liberi - chiar NU suntem de vanzare ca altii! ... Chiar am inteles ce au vrut sa spuna oamenii prin votul din 26 mai si nu ii sfidam si nici nu incercam sa ii prostim! Chiar am inteles ca problema Romaniei nu era omul Liviu Dragnea - ci "Sistemul Liviu Dragnea" - si toti acum vor sa ramana in "Sistemul LD" dupa ce au scapat rapid de om!", a scris Victor Ponta pe Facebook, in mai 2019, dupa ce Gabriela Firea i-a invitat pe fostii membrii PSD, inapoi in partid.Mai mult, Ponta e de parere ca Gabriela Firea nu mai are sanse la primarie sub sigla PSD."Eu va zic ceva: la anul, singurul primar care va ramane in Bucuresti va fi Robert Negoita si el o va face pe mana lui. In 2019 oamenii din Bucuresti le vor spune asa: ati avut 7 primari din 7, Guvern, Parlament, toata puterea si Bucurestiul arata asa cum arata. In Bucuresti oamenii sunt mai pretentiosi si eu zic ca la urmatoarele alegeri vor vota pentru un nou proiect, este nevoie de un nou proiect", a spus Victor Ponta, pe 22 aprilie 2019.Conflictul deschis intre Firea si Ponta a determinat si o pozitionare precisa a ALDE , o alta formatiune considerata membra a esichierului politic de stanga in Romania. La inceputul lunii iulie, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca prima optiune a partidului sau este sustinerea actualului primar general, Gabriela Firea, pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, iar in cazul in care nu va ajunge la o intelegere cu PSD pentru liste comune in Bucuresti, ALDE va avea proprii candidati.Desi negocierile nu sunt inca finalizare, Tariceanu nu ar sustine o eventuala candidatura a fostului sau coleg de alianta, Victor Ponta, fara PSD."Victor Ponta are o carte de vizita care ar putea sa-l recomande si pentru o candidatura la Primaria Bucurestiului. Nu pot eu sa va dau raspunsul. In primul rand, trebuie sa se hotarasca domnul Ponta, daca face pasul. O candidatura care sa aiba sanse de succes trebuie sa aiba si sustinerea PSD", a precizat Tariceanu.Insa echipa ALDE Bucuresti a avut mai multe conflicte cu Gabriela Firea. La finalul anului 2019, Primarul general, Gabriela Firea, i-a acuzat, in cadrul sedintei de Consiliu General al Capitalei, pe reprezentantii ALDE ca ar fi facut presiuni ca Astra sa castige licitatia pentru cele 100 de tramvaie, potrivit Agerpres.Tudor Tim Ionescu (ALDE) a replicat ca, in baza informatiilor publice, consilierii municipali ai acestei formatiuni au concluzionat ca ar fi existat "niste probleme" in ce priveste licitatia, dar si ca ei au convingerea ca produsele romanesti pot sa fie competitive."Nu a venit grupul ALDE sa faca presiuni pe mine si reprezentantii directiilor care au coordonat licitatie de tramvaie? Mai putin domnul Tudor Ionescu. Nu ati venit voi, ceilalti trei? Nu ati venit sa imi spuneti ca trebuie sa castige Astra? Ati venit cu totul notat pe agenda, sa castige Astra? Ca Astra are tramvaie bune, ca sunt romanesti. L-am chemat si pe directorul Directiei de Integritate. Nu noi suntem cele care decidem cine castiga. Poate castiga Astra, poate castiga ceilalti. (...) Cum adica nu a fost presiune? Si v-am explicat ca totul s-a desfasurat regulamentar si conform cu legislatia in vigoare si sa nu mi se spuna mie, intr-un birou de primarie, cine sa castige si cine e bine sa castige", a precizat Firea.Gabriela Firea a mai sustinut ca arhitectul recomandat de viceprimarul ALDE mi-a cerut zeci de milioane de euro pentru proiectul spitalului."Am vorbit cu doamna viceprimar, din respect pentru profesia domniei sale, de arhitect, si din respect pentru ca am fost intr-o coalitie de guvernare locala si din respect pentru dumneaei ca persoana. Si a avut tot timpul fizic din lume sa vina cu propuneri concrete. Singura propunere concreta a fost aceea sa lucreze la acest proiect domnul arhitect Cristian Tanasescu, roman emigrat in Franta, care lucreaza in Franta, care s-a intalnit cu echipa mea, nu cu mine - pentru ca ar fi insemnat trafic de influenta (...) - si care a cerut doar pentru el un milion de euro", a spus primarul general. Cristian Popescu Piedone , fostul primar al Sectorului 4, a anuntat ca partidul infiintat de Dan Voiculescu , PP-USL, o va sustine pe Firea la Primaria Capitalei."PPU (social-liberal) o va sustine pe doamna Gabriela Firea, fara niciun echivoc! Nu ne intereseaza cate aliante se vor face sau se vor desface. Suntem de parere ca Gabriela Firea va castiga detasat. De ce? Pentru ca a dovedit ca merita si ca poate. Asadar, noi ii uram succes in viitorul mandat pe care, mai mult ca sigur ca-l va bifa! ...In tara, ne batem cu sanse reale la cateva municipii care vor dovedi faptul ca umanismul va invinge, cu onoare, demnitate si curaj", a spus Cristian Popescu Piedone.In data de 2 iulie 2020, a fost dat public un sondaj INSCOP comandat de PNL care arata ca Nicusor Dan are aproape noua procente avans fata de Gabriela Firea. Astfel, candidatul opozitiei ar obtine 54,4% din voturi, iar actualul primar al Capitalei ar lua 45,6%.La primele alegeri la care a participat Pro Romania, cele europarlamentare din mai 2019, partidul a inregistrat un scor surpriza - 6,6%, fiind al patrulea partid in randul preferintelor alegatorilor. Mircea Diaconu , candidatul Pro Romania si ALDE la alegerile prezidentiale din noiembrie 2019, a obtinut atunci un scor de 8,85%, clasandu-se pe locul 4.Intr-un sondaj de opinie realizat de INSCOP in mai 2020, partidul lui Victor Ponta se situa la nivel national la 9,4%, aratandu-se o crestere a formatiunii in randul preferintelor electoratului.