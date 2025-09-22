OUG pentru Bucuresti: Reincalzeste Dragnea o ciorba de pe vremea lui Udrea si a USL doar ca sa scape de Firea?

Gabriela Firea a dezvaluit ca Liviu Dragnea intentioneaza sa "desfiinteze Bucurestiul prin ordonanta de urgenta" si, cu toate ca multi au ras iar unii social-democrati au dezmintit categoric, nu putem exclude posibilitatea ca liderul PSD chiar sa aiba in vedere o asemenea decizie, inspirat de o initiativa mult mai veche, de pe vremea Elenei Udrea si a USL.

Aflata in vizorul lui Liviu Dragnea si amenintata cu excluderea din partid, Gabriela Firea se apara atacand. Sambata seara, la Romania TV, ea a dezvaluit public ca Liviu Dragnea s-a intalnit cu 5 dintre cei 6 primari de sectoare cu care a discutat despre adoptarea unei ordonante de urgenta prin care Primaria Capitalei va fi desfiintata sau golita de atributii, urmand ca sectoarele sa devina "mini-orase", cu tot ce implica asta: putere si, mai ales, bani.

Desi pare greu de crezut, nu este deloc exclus sa asistam si la asa ceva. Nu sunt multi cei care isi mai amintesc ca despre schimbarea modului in care este organizata si administrata Capitala s-a discutat in repetate randuri in ultimii zece ani, de fiecare data in interes electoral. Niciodata nu s-a ajuns la o decizie finala, dupa cum niciunui politician nu i-a trecut prin cap pana acum sa faca astfel de schimbari majore prin ordonanta de urgenta, adica fara o consultare publica reala.

Un referendum esuat pe bani multi

In 2007, fostul primar si presedinte al PD Bucuresti Adriean Videanu anunta public ca partidul lui pregateste o Lege a Capitalei, care "sa clarifice atributiile si sferele de competente ale primarului general si pe cele ale primarilor de sectoare", dupa modelul altor capitale europene: Madrid si Paris. Iar peste patru ani a fost cat pe ce sa asistam la asemenea schimbari majore.

In ianuarie 2011, Elena Udrea, pe atunci ministru al Turismului (PDL), si fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone propuneau organizarea un referendum pentru adoptarea Legii Capitalei, astfel incat primarii de sectoare sa nu mai fie alesi direct de cetateni, iar Bucurestiul sa aiba un buget unificat. Primarul Capitalei de la acea vreme, Sorin Oprescu, a spus ca nu are nimic impotriva.

Citeste mai multe despre: Udrea si Piedone vor referendum pe Legea Capitalei.

Dupa doar o luna, edilul sef era chiar presat sa organizeze referendumul de Andrei Chiliman (PNL) si Cristian Popescu Piedone (PC), cei doi primari de sector spunand ca doar bucurestenii pot decide pe acest subiect, nu Parlamentul in care PD-L inca mai avea majoritate.

Dupa dezbateri aprinse, si doua propuneri de referendumuri diferite din partea Puterii si a Opozitiei, in aprilie 2011 Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a votat organizarea referendumului in data de 19 iunie.

In hotararea initiala privind referendumul, care ar fi trebuit sa aiba loc la data de 29 mai si era promovat de primarul general Sorin Oprescu, se propunea, la initiativa USL (PSD-PNL), o singura intrebare, respectiv "Sunteti de acord cu centralizarea administrativa a municipiului Bucuresti prin transferul de atributii de la primariile de sector catre CGMB?".

In schimb, CGMB a votat propunerea de referendum sustinuta de PDL, care continea 7 intrebari pentru bucuresteni:

"Sunteti multumit de modul in care s-a dezvoltat Capitala?"

"Va doriti o Capitala cu 6 sectoare si 7 administratii?"

"Va doriti o Capitala cu 6 sectoare si o singura administratie?"

"Sunteti multumiti de curatenia in Bucuresti?"

"Va doriti o arhitectura unitara pentru tot Bucurestiul?"

"Sunteti de acord cu reducerea cheltuielilor aparatul din administratia Bucurestiului?"

"Sunteti de acord ca Bucurestiul sa fie condus de primarul general alaturi de CGMB?"

Au urmat saptamani intregi de scandal politic, iar cei doi lideri ai USL - Victor Ponta si Crin Antonescu - au amenintat cu boicotul.

"Daca se va ajunge la un referendum cu aceste intrebari caraghioase, vom boicota si nu vom participa la o mascarada de tip Basescu-Udrea. (...) Nu suntem toti dresabili cum sunt acolitii PD-L, nu suntem in ograda lui Udrea sau Basescu", declara presedintele de atunci al PNL, Crin Antonescu.

In paralel, sociologii spuneau ca nu e nevoie sa se cheltuiasca un milion de euro pentru un banal sondaj de opinie cu rezultate previzibile, tinand cont ca decizia revenea totusi Parlamentului. Pe de alta parte, analistii sugerau ca era de fapt vorba despre o incalzire a partidelor in vederea alegerilor locale, iar de castigat ar fi avut firmele de casa ale politicienilor.

In data de 10 iunie, dupa o intalnire a presedintelui Traian Basescu cu primarii de sectoare, mediata de Sorin Oprescu, CGMB a votat anularea controversatului referendum pentru care se cheltuisera deja peste 900.000 de lei.

Pe de alta parte, un proiect de Lege a Capitalei asumat de fostul deputat si primar al sectorului 1 Vasile Gherasim a fost postat in 2017 pe Internet, insa nu a fost depus pana acum in Parlament.

