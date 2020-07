PSD inteteste atacurile la adresa aliantei Ponta- Negoita: Este un fiasco, "serveste" intereselor PNL si ale presedintelui Klaus Iohannis

Anuntul lui Ponta

"Este evident ca ceea ce a avut tot timpul in minte domnul Ponta a fost o farsa, nu a avut niciodata in intentie sa negociere pe bune cu PSD. Acum vedem de fapt ca ceea ce face domnul Ponta este un sprijin pe care il da lui Nicusor Dan si PNL si implicit domnului Ioahnnis" a declarat Romascanu."Am vazut astazi o incercare de incheiere a unui parteneriat civil intre doua persoane cunoscute. Din pacate, nu au venit si cu produsul de conceptie al acestui parteneriat. Nu a vazut nici ideile pentru Capitala si sectoare, nu am vazut nici candidatii pe care dansii intentioneaza sa-i sustina, in afara sectorului 3. E un fiasco ce au anuntat dumnealor azi, din punctul nostru de vedere", a declarat Lucian Romascanu duminica, intr-o conferinta de presa, intrebat ce parere are despre noua alianta politica dintre partidele conduse de Victor Ponta si Robert Negoita.El a mentionat ca "ambele persoane care s-au prezentat in fata publicului" - Victor Ponta si Robert Negoita - au ajuns in functii importante fiind sustinute de PSD.In ceea ce il priveste pe Negoita, Romascanu sustine ca succesele sale la Primarie au fost datorita echipei PSD, iar despre Victor Ponta afirma ca "a facut lucruri bine, dar intr-o echipa cu PSD.""Acum ambii vin si ne spun ca pot face lucruri marete. Avem mari dubii ca ceea ce se construieste acum poate avea vreun fel de succes electoral. Este evident ca ceea ce a avut tot timpul in minte domnul Ponta a fost o farsa, nu a avut niciodata in intentie sa negociere pe bune cu PSD. Acum vedem de fapt ca ceea ce face domnul Ponta este un sprijin pe care il da lui Nicusor Dan si PNL si implicit domnului Ioahnnis. Lucrurile nu vor avea din punctul dumnealor de vedere rezultatul scontat. Este o alianta de conjunctura care, repet, nu face decat sa serveasca intereselor domnului Iohannis, PNL-ului si ale lui Nicusor Dan", aadaugat reprezentantul PSD.Lucian Romascanu a mai afirmat ca Robert Negoita ar trebui sa isi dea demisia din functia de primar al sectorului 3, aratand ca in PSD nu a existat o decizie de excludere a acestuia dar ca Negoita nu poate avea simultan calitatea de membru in doua formatiuni politice."Noi nu putem pierde ce nu avem deja. Pana la urmatorul CEx speram ca domnul Negoita sa dea dovada de corectitudine si sa paraseasca singur pozitia", a mai spus Romascanu.Cu toate ca la Bucuresti cele doua partide nu au ajuns la un acord politic, Lucian Romascanu sustine ca in tara se pot incheia aliante locale intre PSD si Pro Romania."Nu este un razboi, este un joc pe care domnul Ponta l-a facut intr-un mod dizgratios. In tara lucrurile sunt mult mai nuantate, administratiile locale au nevoie de forte unite pentru a face bine si acolo lucrurile se desfasoara cu oamenii care sunt acolo" a adaugat purtatorul de cuvant al PSD.Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, anunta o alianta intre Pro Romania si noua formatiune politica infiintata de catre primarul sectorului 3, Robert Negoita, Partidul Bucuresti 2020. Ponta afirma ca Alianta Pro Bucuresti 2020 se adreseaza celor care nu vor sa voteze "contra" si care nu doresc sa fie prizonieri ai "binomului" PSD-PNL."Ne-am aliat noi contra doamnei Firea... nici vorba! Daca ne era bine si eram multumiti de ce se intampla in PSD, nu plecam", a declarat Victor Ponta intr-o conferinta de presa comuna cu Robert Negoita.